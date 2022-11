Cette femme dévoile ce qui se cache derrière les photos «parfaites» d'Instagram et le résultat est hilarant

L’influenceuse thaïlandaise Vienna Doll a choisi de surfer sur la tendance des photos “Instagram VS Réalité” sur la Toile. Et c’est à mourir de rire.

Ce n’est plus une surprise, ce que l’on voit sur les réseaux sociaux n’est pas toujours la réalité. Et d’ailleurs, certains instagrammeurs ont décidé de s’en amuser en lançant la tendance “Instagram VS Réalité”.

Une influenceuse met fin aux clichés

Le principe de cette “trend” : proposer des clichés ultra instagrammables en comparaison à de véritables clichés qui révèlent les dessous de cette photo. Car si parfois on choisit de poster sur le réseau social une photo, c’est sûrement qu’il y en a 30 autres qui ont été placées dans la corbeille de votre smartphone. L'influenceuse et mannequin Vienna Doll a décidé de s’en amuser et de partager sur Instagram toutes les photos ratées qu’elle peut prendre. Il faut avouer que c’est hilarant.



Et si la starlette a décidé de surfer sur cette tendance, c’est tout simplement parce qu’elle affirme que les gens ont besoin de voir la vérité et qu’après avoir travaillé au japon plusieurs années, elle n’avait encore jamais vu ce type de contenus là-bas, comme l’indique le site Bored Panda. Il était donc temps de se lancer. On vous dévoile ses photos les plus amusantes.

