Ce peintre français reproduit des tableaux iconiques en y intégrant des Playmobil

Si vous avez aimé jouer aux Playmobil dans votre enfance, ces peintures, réimaginées par l'artiste Pierre-Adrien Sollier (qui intègre dans ses œuvres les célèbres personnages miniatures), vont forcément vous émerveiller.

Crédit : Pierre-Adrien Sollier

Basé à Paris, l'artiste spécialisé dans le style pop art, Pierre-Adrien Sollier, utilise l'aquarelle pour recréer quelques-unes des peintures les plus célèbres en les transformant en des œuvres à la fois amusantes et fantastiques. Il a également réalisé d’autres interprétations de personnages de cinéma selon la même approche comme « Le Loup de Wall Street » ainsi que des personnalités à l’instar de Karl Lagerfeld et d’Elvis Presley, mais cette série de peintures iconiques est la plus élaborée qu'il ait jamais réalisée.

Quand la peinture rencontre les Playmobil

L’artiste français maîtrise la méthode de l’aquarelle à la perfection, et c’est sans doute grâce à cette grande qualité qu’il parvient à apporter une touche si particulière aux œuvres légendaires qu’il revisite. Les tableaux extraordinaires qu’il réalise mélangent deux mondes qui n’ont a priori pas grand-chose à voir, pourtant, il en fait des tableaux absolument incroyables en y incorporant des Playmobil qu'il met en scène à la place des personnages originaux.

Voici ses plus belles créations :

1.

Crédit : Pierre-Adrien Sollier

2.

Crédit : Pierre-Adrien Sollier

3.

Crédit : Pierre-Adrien Sollier

4.

Crédit : Pierre-Adrien Sollier

5.

Crédit : Pierre-Adrien Sollier

6.

Crédit : Pierre-Adrien Sollier

7.

Crédit : Pierre-Adrien Sollier

8.

Crédit : Pierre-Adrien Sollier

9.

Crédit : Pierre-Adrien Sollier

10.

Crédit : Pierre-Adrien Sollier

11.

Crédit : Pierre-Adrien Sollier