Comme chaque année, le concours « Nature Photographer of the Year » récompense les plus belles photos de la nature. Découvrez les lauréats de cette cuvée 2022.

Rien n’égale la beauté de la planète terre, et chaque année, des photographes nous donnent la chance de s’en rendre compte de plus en plus à travers leurs magnifiques clichés. Cette année, le traditionnel concours « Nature Photographer of the Year » nous a encore époustouflés.

Au total, les juges ont dû récompenser les plus belles d’entre elles et il y avait, tenez-vous bien, 20952 photos en compétition, venant de 96 pays, ce qui constitue un record pour le concours. Pas une mince affaire donc !

La photo symbolique « House of Bears » récompensée

Il y avait 12 catégories différentes pour ce concours comme « Oiseaux », « Mammifères », « Paysages » ou encore « Vie sous-marine ».



Cette année, c’est donc le photographe Dmitry Kokh qui a remporté le grand prix du concours avec sa photo « House of Bears ».

Dmitry Kokh

Sur ce cliché, on y aperçoit deux ours polaires occuper une maison abandonnée, l’un est sur le palier, l’autre derrière une fenêtre, comme s’ils étaient des êtres humains vivant ici. Cette photo est symbolique car elle montre la triste évolution de la vie de ces animaux, délaissant la nature et se rapprochant des zones urbaines à la recherche de nourriture.

Voici un florilège des autres photographies lauréates du concours « 2022 Nature Photographer of the Year » :

"Mesmerizing Cross Fox" - Catégorie "Portrait animal"

Zita Quentin

"Cold And Warm" - Vainqueur catégorie "Plantes et Champignons"

Soare Laurentiu

"Tribute To The Starfish" - Finaliste Catégorie "Nature des Terres Basses"

Franka Slothouber

"Like A Fun" - Catégorie "Noir et Blanc"

Irma Szabó

"Eruption" - Catégorie "Plantes et Champignons"

Imre Potyó

"Adelie Penguin" - Finaliste catégorie "Portait animal"

Zhengze Xu

"Resilient Tree" - Finaliste catégorie "Paysages

Gianluca Gianferrari

"Head First" - Catégorie "Jeunesse"

Till Clémence

"Pygmy Owl" - Finaliste catégorie "Jeunesse"

Luca Lorenz

"Lightning Up The Grand Canyon" - Catégorie "Paysages"

Raul Mostoslavsky

"Gemsbok In Light - The Descent" - Finaliste catégorie "Noir et Blanc"

Craig Elson

"Confinment In The Seven Left" - Catégorie "Autres animaux"

David Jerez

"Missed" - Catégorie "Nature des Terres Basses"

David Pattyn

"My City Whale" - Catégorie "Jeunesse"

Jomtup Charoenlapnumchai

"Summer Season" - Vainqueur catégorie "Portrait animal'

Dmitry Kokh

"The World Is Mine" - Vainqueur de la catégorie "Mammifères"

Sasha Fonseca

"Footprints In Color" - Finaliste catégorie "Art nature"

Juan Garcia Lucas

"Waves on Waves" - Catégorie "Paysages"

Heather Tonge

"Coot" - Vainqueur "Animaux des Terres Basses"

Franka Slothouber

"Yin and Yang" - Catégorie "Plantes et champignons"

Gheorghe Popa

"On Stage" - Catégorie "Humain et Nature"

Arne Bivrin

"Iberian Lynx Family Portrait" - Catégorie "Portrait animal"

Alessandro Beconi

"Impala Shower" - Catégorie "Noir et Blanc"

Byron Grobler

"Otter In Ice Hole" - Vainqueur catégorie "Noir et Blanc"

Ernst Dirksen

"Blue Cave Crab" - Finaliste catégorie "Sous-marin"

Martin Broen

"Twisted Freeze" - Catégorie "Paysages"

Juan Garcia Lucas

"High Jump" - Catégories "Mammifères"

Zsolt Moldovan

"Observer" - Catégorie "Mammifères"

Jens Cullmann

"A Bear In The Backyard" - Vainqueur du Prix Fred Hazelhoff Portfolio

David Hup et Michiel Van Noppen