Ces portraits sont si réalistes qu'on pourrait les confondre avec les modèles qui les ont inspirés

Inspiré par la qualité intemporelle des peintures traditionnelles, l'artiste polonais Damian Lechoszest crée des portraits réalistes avant de faire poser les modèles à côté de ces derniers, et son travail est juste dingue.

Crédit : Damian Lechoszest

À voir aussi

Cette mise en scène originale permet de souligner le niveau de réalisme de ces chefs-d'œuvre. En les regardant rapidement, on pourrait facilement avoir l’impression d’être face à des jumeaux. Dans la plupart des cas, les modèles posent avec les mêmes vêtements qu'elles portent dans les tableaux. Par exemple, on retrouve une jeune femme vêtue d'un haut noir et d'une jupe à carreaux se tient à côté d'une peinture à grande échelle d'elle-même portant la même tenue et agenouillée près d'un lit.

Un peintre spécialisé dans les portraits

À part une légère différence de coiffure, le personnage peint et la personne réelle sont pratiquement identiques. Mais même dans les cas où les modèles sont habillés différemment de leurs homologues en 2D, il est facile de trouver la ressemblance entre la personne et le tableau de Damian Lechoszest tellement les visages et les expressions sont similaires. En voyant ces créations, on sera certainement tous d’accord pour dire que le peintre a un talent fou. Pour voir davantage de son travail, rendez-vous sur son compte Instagram.

Voici quelques-unes de ces plus beaux tableaux :

Crédit : Damian Lechoszest

Crédit : Damian Lechoszest

Crédit : Damian Lechoszest

Crédit : Damian Lechoszest

Crédit : Damian Lechoszest

Crédit : Damian Lechoszest

Crédit : Damian Lechoszest

Crédit : Damian Lechoszest

Crédit : Damian Lechoszest

Crédit : Damian Lechoszest

Crédit : Damian Lechoszest

Crédit : Damian Lechoszest

Crédit : Damian Lechoszest