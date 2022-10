Ces tatouages incroyables changent de forme selon les mouvements du corps

Le tatoueur français Veks Van Hillik propose des tatouages uniques, qui ont la particularité de changer de forme selon les mouvements et la position du corps.

Les tatouages peuvent être faits pour renvoyer à un souvenir, partager un dessin avec une autre personne ou simplement embellir son corps. Qu’ils aient une signification ou non, ils permettent de nous exprimer en dessinant un motif indélébile sur notre peau. Si certains tatouages peuvent se ressembler, d’autres sont totalement uniques.

À voir aussi

C’est le cas des tatouages créés par Veks Van Hillik, un tatoueur français qui a la particularité de créer des dessins qui changent de forme selon les mouvements du corps.

Crédit photo : Veks Van Hillik

Le tatouage ne représente pas la même chose si la personne a les coudes ou les genoux tendus ou pliés. Ainsi, le motif change selon l’angle de l’articulation, ce qui crée un tatouage unique semblable à une illusion d'optique.

Ces tatouages changent selon la position du corps

Ces tatouages ne doivent pas être regardés seuls puisque le corps fait entièrement partie de l'œuvre d’art. Les tatouages de Veks Van Hillik sont principalement créés sur les jambes et les bras. Parmi ses œuvres les plus spectaculaires, on retrouve un tatouage qui forme un papillon sur une jambe tendue, et qui devient un scarabée quand elle est pliée.

Crédit photo : Veks Van Hillik

Cette astuce est un véritable coup de génie pour le tatoueur qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’a pas besoin de beaucoup de préparation pour planifier son dessin. À main levée, le professionnel arrive à tracer ce qu’il veut et le résultat est bluffant. Avec ces tatouages pas comme les autres, la peau est plus qu’une simple toile et devient l’oeuvre en elle-même.

Crédit photo : Veks Van Hillik

Crédit photo : Veks Van Hillik

Crédit photo : Veks Van Hillik

Crédit photo : Veks Van Hillik