À 38 ans, ce Brésilien a plus de 1500 tatouages et une apparence absolument unique

Marcelo Bboy, 38 ans, a plus de 1 500 tatouages couvrant 98 % de son corps, y compris ses globes oculaires et ses gencives. Le mannequin et tatoueur s’est fait tatouer pour la première fois alors qu'il n'avait que 15 ans, mais a attendu quelques années avant de commencer à couvrir son corps de motifs excentriques et colorés.

Crédit : marcelobboy / Instagram

À voir aussi

« J’avais 22 ans lorsque j'ai réalisé que je voulais plus de tatouages, et depuis ce moment, j’en ai fait beaucoup » a-t-il déclaré à nos confrères de Media Drum. Il ajoute : « il ne me reste que quelques espaces sans tatouage comme les zones intimes et quelques petits espaces sur ma jambe, mais je prévois de les faire tatouer bientôt aussi. »

Depuis son premier tatouage qui était le terme « HIP HOP », celui qui se fait surnommer Bboy a dépensé plus de 36 000 euros en tatouages et autres modifications corporelles. Parmi ses nombreux changements pour le moins extrêmes, il s’est notamment est fait tatouer les yeux et les gencives en noir, a fendu sa langue pour qu’elle ressemble à celle d’un serpent, a fait remplacer entièrement ses dents d’origines par du nickel et a modifié ses oreilles. Plus récemment, Bboy a eu des implants dans son bras gauche à des fins décoratives.

Il a admis que la procédure la plus douloureuse a été de se fendre la langue, mais a déclaré que ses yeux noirs ont fait le plus grand bruit « parce que beaucoup de gens sont curieux de savoir comment se faire tatouer les yeux et ont des questions sur le risque de devenir aveugle. » « Je n'étais pas inquiet de cela car je connais le processus, la pigmentation des yeux ne se fait que dans la partie blanche de l'œil » a-t-il expliqué.

Crédit : marcelobboy / Instagram

Une carrière grâce au tatouage

Bboy a deux fils et un petit-enfant et vit à Bocaiuva, au Brésil, entre la capitale Brasília et Belo Horizonte, où il a fait de sa passion pour les tatouages une véritable carrière. Grâce à toutes ses procédures et à son apparence unique, il travaille comme modèle artistique et acteur, et participe à des événements de tatouage en tant que personnalité. Il dit recevoir rarement des commentaires négatifs sur son apparence extraordinaire. « Les gens me regardent avec curiosité et intérêt. Les femmes sont très enchantées par mes tatouages et mes modifications » s’est-il vanté.

Aujourd’hui, après des années passer à travailler sur son corps, il a actuellement toutes les modifications corporelles qu'il souhaite, mais il lui reste encore quelques tatouages à réaliser. Ce personnage particulièrement haut en couleur dit aimer tout ce qu'il a fait pour transformer son corps en toile et n’a pas réellement de tatouage préféré. « Le conseil que je donnerais à ceux qui veulent beaucoup de tatouages est de savoir exactement ce qu'ils veulent et de travailler dans l'industrie du tatouage pour en connaître au mieux les processus » a-t-il confié.

Crédit : marcelobboy / Instagram

Crédit : marcelobboy / Instagram

Crédit : marcelobboy / Instagram

Crédit : marcelobboy / Instagram

Crédit : marcelobboy / Instagram

Crédit : marcelobboy / Instagram

Crédit : marcelobboy / Instagram

Crédit : marcelobboy / Instagram

Crédit : marcelobboy / Instagram

Crédit : marcelobboy / Instagram

Et voici à quoi ressemblait Marcelo Bboy avant de commencer le tatouage :

Crédit : marcelobboy / Instagram

Impressionnant, n’est-ce pas ?