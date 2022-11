Cet artiste turc donne vie à ses rêves avec de fabuleux montages photos

Nous vous présentons aujourd’hui le travail d’un artiste turc qui essaie de transposer ses rêves à travers des créations originales.

De tout temps, les rêves ont fasciné les hommes et leur signification continue de faire l’objet d’études et autres tentatives d’explications, plus ou moins sérieuses.

Rêver demeure aussi perturbant que fantastique et nombreux sont ceux qui aimeraient percer le mystère de leurs songes.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Murat Akyol, l’artiste qui raconte ses rêves à travers des montages fabuleux

Qui n’a jamais éprouvé cette étrange impression lorsque la réalité se confond avec la fiction de l’illusion, au point de nous faire douter de l’authenticité d’un rêve ou d’un souvenir ? C’est précisément cette confusion, alimentée par le troublant réalisme de nos rêveries, qui éveille en nous un ménage de sentiment diffus.

Certains plus que d’autres essaient tant bien que mal de matérialiser ces rêves pour pouvoir les comprendre, mais aussi les sublimer et les faire perdurer.

C’est le cas d’un certain Murat Akyol, un artiste visuel turc qui a décidé de raconter ses rêves à travers de fabuleux montages.

Inspiré par ce dont il se souvient au réveil, Murat réalise ainsi des photomontages pour le moins incroyables, comme vous pouvez le constater ci-dessous.

Des images qui nous transportent dans des mondes merveilleux et inaccessibles.

Vous pouvez retrouver ces montages ainsi que l'ensemble du travail de l'artiste sur son compte instagram.