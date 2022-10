Il passe 321 jours à faire le mort et réalise son rêve en... décrochant le rôle d'un cadavre dans une série

Aux États-Unis, un homme a fait semblant d’être mort pendant 321 jours dans l’espoir d’obtenir un rôle dans une série américaine. Grâce à ses publications quotidiennes sur TikTok, son rêve est devenu réalité.

Quand on veut devenir acteur, il n’est pas toujours évident de se faire connaître et de décrocher un rôle dans une série. Pour se faire remarquer, certaines personnes sont prêtes à tout afin d’attirer l’attention.

C’est le cas de Josh Nalley, un homme âgé de 42 ans, qui a fait semblant d’être mort pendant 321 jours. Son but : obtenir un rôle dans une série et incarner un cadavre.

Crédit photo : @living_dead_josh

« J’ai eu cette idée à l’origine après avoir vu une femme sur TikTok parler de sauce piquante, puis elle a reçu des offres d’un tas d’entreprises de sauce piquante, a-t-il expliqué. Je pensais que si j’étais assez créatif pour jouer une personne non vivante, je pourrais attirer l’attention d’une émission de télévision ou d’une société de production de films. »

Il fait le mort pendant 321 jours

Pendant 321 jours, Josh a publié des vidéos quotidiennes sur TikTok où l’on peut le voir en train de se prendre pour un corps sans vie. Pour prouver qu’il était bien immobile, ses vidéos étaient toujours en mouvement. Si l’environnement et le décor variaient beaucoup, ce n’était pas le cas de sa posture… Pendant presque un an, Josh s’est filmé allongé dans la neige, dans une salle à manger, sur un escalier, contre un mur de briques ou encore sur des rochers au bord d’une rivière.

Crédit photo : @living_dead_josh

Si Josh n’a aucune expérience d’acteur, il a bien appris à rester le plus immobile possible au fil des mois et est devenu très convaincant.

« Je n’aime pas parler devant la caméra, mais je peux rester allongé et agir comme si j’étais mort assez facilement. Après avoir fait plus de 300 représentations, j’ai progressé et je me suis amélioré. Au début, vous pouviez me voir respirer, ou le faux sang avait l’air vraiment mauvais. Finalement, je n’ai plus utilisé de sang et je suis devenu meilleur pour retenir mon souffle », a-t-il expliqué.

Il obtient un rôle dans une série

Finalement, Josh a réussi à atteindre son objectif puisqu’on lui a proposé un rôle dans la série CSI: Vegas. Dans l’épisode où il jouera, Josh incarnera le rôle d’un cadavre.

« J’ai reçu un e-mail de CBS qui m’a dit qu’ils m’avaient vu sur TikTok et qu’ils voulaient m’offrir le rôle. Au début, je n’y croyais pas, mais ils m’ont emmené en Californie. Il s’est avéré que Mario Van Peebles était le réalisateur de cet épisode, donc en plus d’être casté dans la série, j’ai aussi pu le rencontrer, ce qui était super », a confié Josh.

Crédit photo : @living_dead_josh

Josh a fait ses débuts à la télévision en tournant dans son premier épisode. Pour se préparer, il a passé deux heures au maquillage et est resté immobile sur une civière pendant les trois ou quatre prises. Bien qu’il ait reçu d’autres offres, l’acteur ne compte pas quitter son emploi de gérant d’un restaurant pour le moment. En attendant la célébrité, Josh publie toujours des vidéos de lui sur TikTok en train d'imiter un corps sans vie dans diverses situations.