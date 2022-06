Un artiste imagine la face sombre des personnages de Disney et détruit notre enfance avec ses dessins

Pour la plupart des gens, Disney symbolise un univers enfantin dans lequel tout est beau et rose. Mais aussi improbable que cela puisse paraître, en réalité, les dessins animés des célèbres studios ne sont pas si loin des films d’horreur.

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

En effet, avec ses classiques remplis de méchants fantastiques qui ressemblent aux monstres du cinéma d’épouvante, les dessins animés créés par Disney ont souvent plusieurs références qui caractérisent généralement les films d’horreur. D’ailleurs, bien avant que la plupart d'entre nous n'aient vu un film d'horreur, nous avons tous été déjà effrayés une scène d’un dessin animé Disney.

Aujourd'hui, un artiste a enfin réuni ces deux mondes. Ce dernier, nommé Jose Rodolfo Loaiza Ontiveros, incorpore l'iconographie de Disney aux personnages emblématiques de l'horreur, et le résultat est tout simplement magique. Loin du paradis et des fins heureuses, les habituels dessins animés destinés aux plus jeunes laissent entrevoir une vulnérabilité subversive à des situations jamais interprétées de la même manière.

« Rodolfo rend hommage à des œuvres historiques spécifiques qui ont inspiré de nombreuses générations » souligne le directeur de la galerie La Luz de Jesus à Los Angeles, où plusieurs œuvres de l’artiste ont été exposées dans le cadre de l'exposition Profanity Pop. Vous adorez son travail ? Alors rendez-vous sur son compte Instagram pour ne rien rater de ses nouvelles créations !

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram

Crédit : rodolfoloaiza / Instagram