«Starter Pack» en IA : pourquoi cette tendance qui envahit les réseaux sociaux est plus dangereuse qu'on le croit

L’intelligence artificielle fait désormais partie intégrante de la nouvelle génération. D’ailleurs, une récente tendance a émergé sur les réseaux sociaux, celle du Starter Pack. Décryptage.

L’intelligence artificielle va-t-elle déjà trop loin ? Cela se pourrait bien. Alors que cette nouvelle technologie est hautement décriée par de nombreux professionnels, qui voient déjà leur travail impacté, voire même, sur le point de disparaître, de nouvelles tendances semblent déranger.



Crédit : Marcel Gracieuse

Pour rappel, parmi les métiers les plus impactés par l’émergence de l’intelligence artificielle, on retrouve notamment de nombreux métiers artistiques, comme les graphistes, les comédiens de doublage, les traducteurs, les journalistes, les rédacteurs web, les assistantes, etc.

La tendance du "Starter Pack" : une dérive de l'IA ?

Depuis quelques jours, une nouvelle tendance s’impose sur les réseaux sociaux, comme Instagram, Facebook, TikTok ou encore LinkedIn : les “Starter Pack”, comprenez en français “kit de démarrage”. L’idée ? En écrivant le bon prompt sur ChatGPT, Kapwing ou Imgflip, des plateformes d’intelligence artificielle, alors, on obtient un visuel qui représente une figurine 3D qui nous représente, selon notre personnalité, nos objets favoris, nos indispensables. En quelques clics, on obtient un visuel fun, amusant, qui décrit le caractère d’une personne. Pourtant, sous ce joli emballage de “starter pack”, se cache une triste réalité : la disparition de métiers artistiques.

Les artistes lancent l'alerte

Comme le soulignent nos confrères du Huffington Post, cette tendance ne plaît pas aux artistes et illustrateurs. Au travers de dessins et illustrations, certains ont dénoncé ce “starter pack”. L’artiste @patouret a écrit en légende de son dessin :

“j’en peux plus de voir cette trend en IA PARTOUT donc je vais y participer moi-même à la sueur de mon front”.



Crédit : @patouret

L’illustratrice @clemzillu a également donné son avis :

“Plus l’IA nous donne à voir des images lisses, tellement lisses qu’elles en deviennent flippantes, et plus j’ai envie de mettre du grain et des aspérités dans mon travail.”

Crédit : @clemzillu

Autre problème et pas des moindres : la pollution générée par l’intelligence artificielle. Selon Amélie Cordier, docteure en IA à l’université de Lyon et fondatrice de Graine d’IA interrogée par le HuffPost, “une seule demande à ChatGPT équivaut à laisser la lumière allumée toute une journée.” Ça calme… Alors, vous avez toujours envie de succomber à la tendance du “Starter Pack” ?



Il y a quelques semaines, c'est l’esthétique du Studio Ghibli, fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata en 1985, qui a été reprise et synthétisée par l’IA. Résultat : des milliers d'illustrations inspirées de l'univers des artistes circulaient sur la Toile. Problème : OpenAI n’a jamais obtenu l’accord de licence pour produire des illustrations employant le graphisme des œuvres du studio Ghibli.