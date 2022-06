Les personnages d'Harry Potter rejoignent l'univers Disney grâce à ce dessinateur

Cet illustrateur a mis tout le monde d'accord ! Les fans de Walt Disney et de l'univers fantastique d'Harry Potter vont adorer cette série d'illustrations.

L'artiste apicollodraws s'est amusé à imaginer à quoi ressembleraient les personnages de la célèbre saga Harry Potter en univers Disney. Et ses créations sont magnifiques ! L'artiste apicollodraws, de son vrai nom Alexander Pick est un illustrateur allemand passionné d'animation et de pop culture. Il adore détourner tout plein d'univers et à commencer par le monde de Disney ! Et sa dernière création et une série d'une soixantaine de personnages d'Harry Potter et de Walt Disney.

Les personnages d'Harry Potter version Disney. Crédit : apicollodraws

Hermione Granger en Belle de La Belle et la Bête

L'artiste a choisi de faire coïncider les attributs physiques des personnages Harry Potter à ceux de l'univers Disney. Par exemple, Hermione Granger a été illustrée en Belle dans la Belle et la Bête. Quant à Ron Weasley, c'est Hercule ! Dobby, l'un des personnages que l'on adore de la saga Harry Potter, fait partie des 3 petits cochons.

Ci-dessous, découvrez les illustrations de l'artiste apicollodraws personnages Harry Potter dans l'univers Disney ! Vous pouvez également les retrouver sur compte Instagram pour voir les autres illustrations très créatives, comme par exemple, des personnages d'animaux de Disney en... humains!

Frollo du Bossu de Notre-Dame a été adapté en Rogue, le personnage culte de Ratatouille, Linguini a été transformé en Percy. Harry-Potter, le personnage principal de la saga, est transformé en Milo d'Atlantide, l'Empire Perdu. Nous on adore Bellatrix Lestrange version Mère Gothel de Raiponce ! D'autres univers ont été mélangés, Jurrasic Park, les Gardiens de la Galaxie, Maman j'ai raté l'avion, La-La Lande ou encore le Cercle des Poètes Disparus.

Drago Malefoy en Jim Hawkins / La Planète au trésor : Un nouvel univers

Hermione Granger et Pattenrond en Belle et Lucifer / La Belle et la Bête et Cendrillon pour le chat

Severus Rogue en Claude Frollo / La Bossu de Notre-Dame

Harry Potter en Milo Thatch / Atlantide, l’empire perdu

Ron Weasley en Hercule

Sirius Black en Tarzan

