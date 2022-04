Cette artiste crée des pâtes très réalistes en crochet et le résultat donne vraiment faim

Qui a dit que faire des pâtes n’était pas un art à part entière ? En tout cas, celles créées par Normalynn Ablao sont tout simplement bluffantes. Et elles ont beau ne pas être comestibles, de nombreuses personnes en raffolent.

Crédit : Normalynn Ablao

À voir aussi

Et pour cause, dans ses œuvres en forme de pâtes, l’artiste Normalynn Ablao a fait le choix de remplacer l'amidon par des fibres dans ses réalisations faites grâce à la technique du crochet. Ainsi, avec son immense talent et sa créativité sans limite, la designer californienne façonne des penne, des spaghettis ou encore des tortellini farcis, créant des piles de pâtes jaunes à partir de pelote de laine.

Des pâtes réalisées au crochet

Qu'il s'agisse de crocheter des macaronis individuels ou des lasagnes remplies de ricotta et de sauce, les motifs texturés ont une ressemblance frappante avec leurs équivalents comestibles. Et que l’on aime les pâtes ou pas, il faut bien avouer que les créations de Normalynn Ablao sont surprenantes par leur réalisme impressionnant. Avant de passer à l’étape du crochet, l’artiste dessine les aliments qu’elle souhaite créer.

Voici les pâtes selon Normalynn Ablao :

Crédit : Normalynn Ablao

Crédit : Normalynn Ablao

Crédit : Normalynn Ablao

Crédit : Normalynn Ablao

Crédit : Normalynn Ablao

Crédit : Normalynn Ablao