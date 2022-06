Cette coiffeuse devient une star du web avec ses colorations inédites et ses coupes de cheveux excentriques

En quête d’inspiration pour votre prochaine coloration ? Jackie Bieber, coiffeuse-artiste, réalise des prestations insolites.

Pour cette professionnelle, la coiffure est une forme d’art et les cheveux sont une toile blanche. Résultat : Jackie Bieber laisse parler son imagination et sa créativité sur les têtes de ses clients. Avec son expérience, elle réalise des toiles inédites.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jacqueline Bieber (@jackie.bieber)

À 22 ans, la coiffeuse artiste réalise des dessins de fleurs, des flammes, joue avec les couleurs, fait des dégradés et ajoute même parfois des strass dans les cheveux de ses clients. Et il faut avouer que le résultat est fascinant.



Crédit : jackie.bieber

Des créations capillaires insolites

Interrogée par Alternative Press, la jeune femme a raconté qu’elle puise cette créativité dans ses souvenirs et son imagination. Elle explique qu’elle a grandi à Hawaï proche de la nature et qu’elle peignait beaucoup. “La première fois que j’ai dessiné sur des crânes, c’est lorsque ma meilleure amie s’est rasé les cheveux. Je m’ennuyais et il me restait de la peinture alors pour le fun je lui ai proposé de réaliser un dessin”, rapporte-t-elle. Elle a ajouté : “Ma mère était coiffeuse, alors j’avais eu aussi une formation sur la coloration capillaire. J’ai donc joué avec les teintes, les nuances et c’est comme ça que ça a commencé.”

Crédit : jackie.bieber

Depuis trois ans, elle réalise ces œuvres d’art. Elle reçoit énormément de demandes de rendez-vous par sa clientèle pour avoir une création originale. L’artiste explique qu’elle crée des dessins sur son Ipad puis les redessine ensuite sur les cheveux ou crânes de ses clients. C’est notamment sur TikTok que la coiffeuse a explosé après avoir posté une vidéo qui a fait 9 millions de vues. Pour elle, cette forme d’art est une façon de s’exprimer en s’amusant.

Vous aimez ?