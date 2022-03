Avec ces 17 000 fleurs sculptées dans l'acier, cette oeuvre d'art unique va vous émerveiller

L’installation tentaculaire que vous allez découvrir dans cet article met en avant près de 1 000 espèces végétales, et elle constitue certainement l’une des œuvres les plus minutieuses qui n’a jamais été produite.

Crédit : Zadok Ben-David

À voir aussi

Cette dernière est nommée « Blackfield » en référence à la nature dualiste des fleurs : un côté capture l'éclat de la vie à travers des couleurs vives et fantastiques, tandis que l'autre est entièrement peint en noir. Ce choix fait par l’artiste Zadok Ben-David permet d’avoir deux lectures et visions différentes selon sous quel angle on observe ce magnifique parterre de fleur. Au total, l’œuvre, particulièrement imposante, abrite 17 000 plantes très finement gravées dans l'acier.

L’installation s'intéresse à la frontière précaire entre la vie et la mort et à la façon dont un petit changement de perspective peut inspirer des sentiments opposés de désespoir ou d'espoir. « La relation entre l'humanité et la nature est au cœur de mon travail. J'ai toujours été fasciné par l'idée que les êtres humains dépendent de la nature pour leur survie, mais semblent oublier ce fait essentiel dans la vie quotidienne » explique l'artiste israélien.

Crédit : Zadok Ben-David

Une œuvre qui a parcouru le monde

Actuellement exposée dans une galerie du Royal Botanic Gardens, non loin de Londres, « Blackfield » attire chaque jour des curieux et des passionnés d’art du monde entier. Avant d’arriver sur le sol du Royaume-Uni, l’installation a voyagé dans de nombreuses villes à l’instar de Séoul, Tel Aviv et Paris depuis sa création en 2006. Si vous avez l’occasion de voyager en Angleterre avant le 24 avril, assurez-vous de ne pas rater cette œuvre !

Crédit : Zadok Ben-David

Crédit : Zadok Ben-David

Crédit : Zadok Ben-David

Crédit : Zadok Ben-David

Crédit : Zadok Ben-David

Crédit : Zadok Ben-David