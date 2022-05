Elle montre le quotidien mouvementé des femmes à travers des dessins qui cartonnent sur internet

Lainey Molnar est une artiste qui partage quotidiennement ses dessins sur Instagram. Leur particularité : dans chacun d’entre eux, l’artiste met en scène les petits détails et tracas des femmes d'aujourd'hui.

(«Ma mère à 31 ans VS Moi à 31 ans»)

Crédit : Lainey Molnar/ Instagram

Situation amoureuse, vie familiale, vie professionnelles, malgré les différences apparentes, Lainey Molnar montre que, finalement, chaque femme mène sa propre vie comme elle l’entend, un point commun qu’elles partagent toutes.

Une façon pour cette artiste suivie par 1 millions d’abonnés de raconter le plus fidèlement possible les expériences vécues et partagées par les femmes du monde entier : « Je veux aussi célébrer la diversité de toutes les manières - corps, apparence, personnalité, race, culture, préférences, passe-temps, etc. - au lieu d'étiqueter les choses comme bonnes ou mauvaises en raison de la limitation des attentes et des stigmates de la société », précise Lainey Molnar.

Des dessins comme moyen de communication

(«Je veux être mère... Jamais, bientôt, maintenant, un jour»)

Crédit : Lainey Molnar/ Instagram

Un moyen à travers l’art, pour cette jeune femme de 33 ans, de décomplexer la vision, parfois réductrice et empreinte aux critiques, des femmes. « Nous pensons tous que nous ne rentrons pas dans les cases voulues, que nous sommes en retard, que nous nous trompons ou que nous avons des défauts et que cela maintient notre croissance et notre potentiel à distance. Je me bats pour l'acceptation du soi sans vergogne - tant que cela ne blesse personne, pourquoi devrions-nous nous cacher ou changer qui nous sommes ? », s’interroge-t-elle.

Ce qui n’était au départ qu’une simple passion s’est vite transformé en réflexion, puis en échange avec des femmes du monde entier qui se reconnaissent dans ces scénettes. « J'ai commencé à créer des bandes dessinées comme passe-temps lors du premier confinement du Covid pour m'aider à traiter mes propres expériences en tant que femme dans le monde. C'est pourquoi j'utilise fréquemment mon propre personnage ».

Par ses dessins, Lainey Molnar souhaite aborder des diktats que les femmes se croient obligées de suivre : « Il n'y a pas d'éducation généralisée sur la guérison, la santé mentale, la recherche d'une identité ou la recherche d'un but, mais il y a un conditionnement profondément enraciné depuis l'enfance sur l'apparence, le comportement d'une femme, ce qu'elle devrait vouloir, ce dont elle a besoin et les étapes à franchir ».

«Après être sortie d'une longue relation VS Après avoir été rejetée après avoir eu 5 rencards»

Crédit : Lainey Molnar/ Instagram

«Son corps, son choix, Son corps, son choix»

Crédit : Lainey Molnar/ Instagram

«Étape importante : future mariée - Étape importante : être sortie d'une relation toxique»

Crédit : Lainey Molnar/ Instagram

«Si toutes les femmes mangeaient et buvaient de la même façon et faisaient de l'exercice à temps égal, nous aurions toujours des corps différents»

Crédit : Lainey Molnar/ Instagram

«Mon corps actuellement VS Mon objectif corporel pour 2022»

Crédit : Lainey Molnar/ Instagram

«Emploi précieux à plein-temps - Emploi précieux à plein-temps - Super-humain»

Crédit : Lainey Molnar/ Instagram

«Les garçons resteront des garçons VS En public ?! Inacceptable. Couvrez-le !»

Crédit : Lainey Molnar/ Instagram

Crédit : Lainey Molnar/ Instagram

«Moyen parfaitement valable pour une femme de vieillir VS Moyen parfaitement valable pour une femme de vieillir»

Crédit : Lainey Molnar/ Instagram

«Ma vie, Ma voix, Mon corps, Mon choix»

Crédit : Lainey Molnar/ Instagram