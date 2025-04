Dwayne Johnson méconnaissable, il apparaît transformé et choque les internautes

Pour son prochain rôle, Dwayne Johnson n’a pas hésité à changer de physique. Une photo de sa transformation a été dévoilée et a laissé ses fans admiratifs.

Dwayne Johnson est probablement l’acteur le plus reconnaissable d’Hollywood. Il faut dire qu’avec une telle stature, on l’aperçoit à des kilomètres. Ce physique, il le tient de ses années passées à la WWE en tant que lutteur professionnel. Depuis, ce physique imposant ne le quitte plus. À tel point qu’on le retrouve dans tous ses films de Jumanji : Bienvenue dans la jungle à Fast and Furious et en passant par Red One.

Mark Kerr (à gauche). Crédit photo : Ryan Hobb/ X

Aujourd’hui, Dwayne Johnson met son physique d’athlète au service d’un film centré sur le milieu du sport. The Smashing Machine raconte l’histoire vraie de Mark Kerr, ancien combattant de MMA et lutteur dans les années 1990. Dwayne Johnson incarne le colosse ancien numéro 1 mondial en arts martiaux mixtes. Et pour ce rôle, The Rock est méconnaissable.

Les internautes saluent la transformation de Dwayne Johnson

Crédit photo : A24

Si la carrure reste la même, Dwayne Johnson a dû passer par les prosthétiques pour ressembler à Mark Kerr. Le studio A24, qui produit The Smashing Machine, a dévoilé sur Instagram une deuxième photo de l’acteur dans le film (ci-dessous) : Dwayne Johnson présente une chevelure, le regard déterminé prêt à aller au combat.

Sur le réseau social, les fans ont laissé de nombreux commentaires pour faire part de leur enthousiasme.

« The Rock dans un film A24 ?!?!? C’est sur ma liste de films attendus pour le reste de l'année 2025 » ; « Donnez-lui un Oscar tout de suite » ; « The Rock est né pour ce rôle ! » ; « J'ai hâte de voir ce film », peut-on lire.

Crédit photo : A24

Dans une interview pour Variety, Dwayne Johnson avait exprimé son envie de donner un nouveau tournant à sa carrière au cinéma : « J'en suis à un point de ma carrière où je veux me dépasser, comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Je veux faire des films qui comptent, qui explorent l'humanité, la lutte et la douleur ».

L’acteur donne la réplique à Emily Blunt (Sans un bruit) sous la direction de Benny Safdie (Oppenheimer). The Smashing Machine est attendu pour le 29 octobre prochain dans les salles françaises.