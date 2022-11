Grâce à l'intelligence artificielle, ils font revivre des personnes du passé et c'est juste bluffant

L’intelligence artificielle est un outil utile pour certains artistes, qu'il s'agisse de créer des portraits de personnages historiques tels que Cléopâtre ou de générer des images représentant ce à quoi ressembleraient des icônes pop décédées si elles étaient encore en vie aujourd'hui. Pour les créateurs de la chaîne YouTube Mystery Scoop, l'IA sert pour rendre des mouvements plus vrais que nature, améliorant ainsi d’incroyables portraits restaurés.

Crédit : Mystery Scoop

L'une des vidéos de la chaîne, intitulée « 19th Century Portraits Brought to Life » (comprenez « Des portraits du XIXe siècle ramenés à la vie » en français), présente quelques-uns de leurs meilleurs travaux. À l'aide de programmes comme Photoshop et avec l'aide de coloristes comme le duo d’experts Klimbim et Lorenzo Folli, les photos sont restaurées rapidement et colorisées. Puis, à l'aide des « derniers outils de la technologie de l'intelligence artificielle », les mouvements du visage sont ajoutés. La vidéo qui en résulte est une galerie de vieux portraits en noir et blanc qui se transforment sous vos yeux. Ils semblent plus vrais que nature, avec des clignements d'yeux et des sourires.

Sur le web, les réactions à cette vidéo ont été très positives. Nombreux sont ceux qui ont abordé dans les commentaires l'idée de l'héritage et de la vie après la mort. Un spectateur a remercié Mystery Scoop en déclarant : « je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu les larmes aux yeux en regardant cette vidéo, comme si, pendant un instant, nous avions observé exactement ce que le photographe a fait en regardant à travers l’objectif ce jour-là, il y a tant de décennies. » Ils poursuivent : « il s'agit de personnes réelles qui ont compté pour quelqu'un à un moment donné. Même si nous ne les connaissons pas, et que nous ne savons pas quel type de personne ils étaient, nous avons eu brièvement l'honneur d'assister à ce moment de leur vie, et pendant quelques secondes, ils ont à nouveau existé pour quelqu'un. »

Donner vie à de vieilles photos

Qu'il s'agisse d'un portrait peint du 17e siècle ou d'une photo des années 80, chaque image sur leur chaîne est méticuleusement conçue comme un instant de vie qui donne aux spectateurs une idée de ce que l'artiste ou le photographe a précisément vu au moment de son cadrage. Certaines de leurs vidéos fournissent un contexte historique sur une époque, une personne ou un événement particulier, tandis que d'autres se contentent de souligner le caractère impressionnant de leurs créations. L'équipe de Mystery Scoop cherche à « insuffler du réalisme aux images fixes, aux statues et aux peintures », afin d'offrir aux fans une « expérience visuelle unique », et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est réussi !

Voici quelques-unes de leur créations les plus folles :