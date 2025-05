Cette vidéo d'une rivière infestée d'anacondas géants terrifie les internautes pour 2 raisons glaçantes

Le 14 mai dernier, une vidéo publiée sur X montrant une douzaine d’anacondas géants nageant dans une rivière est rapidement devenue virale. Une vidéo terrifiante à plus d'un titre, comme vous allez vite le comprendre.

Imaginez regarder par la fenêtre d’un avion et apercevoir une douzaine de serpents géants qui rampent en dessous, c’est suffisant pour faire crier et alarmer les autres passagers en plein vol. Une vidéo montrant une scène tout aussi troublante est récemment devenue virale en ligne.

Partagé par un internaute sur X, le film montre un hélicoptère survolant une grande rivière. Le pilote semble regarder vers le bas alors que la caméra capture une vue effrayante : des dizaines d’énormes anacondas, dont certains semblent faire près de 30 mètres de long, nageant dans l’eau en dessous, clairement visibles même du haut.

😲🥺Helicopter view of anaconda river,.

A scary view..

Nothing comes out alive here. pic.twitter.com/ObKfR1Untk — SÈYE (@official_Sheye) May 14, 2025

La vidéo a été publiée avec la légende « Vue d’hélicoptère de la rivière Anaconda... Une vue effrayante... Rien ne sort vivant d’ici », amplifiant le facteur de peur pour les téléspectateurs. Cependant, cette vidéo n'a rien d'authentique est semble être complètement générée grâce à l'intelligence artificielle.

Les anacondas géants, une tendance virale créée par l'IA

La taille des serpents est beaucoup trop conséquente pour qu’ils soient vrais. En effet, une femelle anaconda observée lors du tournage de National Geographic “Pole to Pole” a été mesurée à une longueur de 6,3 mètres, ce qui était déjà énorme. Selon des rapports du peuple Waorani, d’autres anacondas de la région mesureraient près de 7,5 mètres de long et pèseraient environ 500 kilogrammes. Des mensurations qui constitueraient déjà un record si elles étaient avérées scientifiquement. À ce jour, et selon le Guiness Book des records, le plus long serpent mesuré à Kansas City aux États-Unis était un python réticulé et faisait 7,62 mètres.

Récemment, deux autres vidéos terrifiantes, montrant un même anaconda de plus de 30 mètres dans le fleuve Amazonie, ont également choqué les internautes. Mais ces deux vidéos ont également été revendiquées comme étant une fabrication de l’intelligence artificielle.

La première vidéo (vue 72 millions de fois) a été fabriquée par Salvador Servin, un artiste mexicain, tandis que la deuxième vidéo (vue 392 millions de fois) a été conçue par un créateur indien de vidéos par IA, Subarna Mahanti.

Depuis une semaine, ce type de vidéos se multiplie. Plusieurs dizaines avaient été créées sur TikTok en particulier uniquement sur ces derniers jours. Si certaines sont grossières, d’autres sont beaucoup plus réalistes et peuvent semer le doute sur leur authenticité, quand il n'est pas précisé qu'il s'agit de vidéos générées par IA.

Avec la multiplication de ce genre de fausses vidéos sur les réseaux sociaux, il devient de plus en plus compliqué de déceler le vrai du faux à l'image de ce micro-trottoir qui a fait un buzz monstrueux en raison de son apparente authenticité alors qu'elle a été générée par l'IA. Chacun doit être plus vigilant et il devient de plus en plus nécessaire d'avoir une législation sur l'intelligence artificielle pour éviter de tromper les internautes.