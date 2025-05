Oppo Reno13 : ce nouveau smartphone ultra-performant va vous faire rêver

Oppo a sorti une nouvelle série de smartphones Reno13, et ils vont vous faire rêver ! Résistants à l’eau, élégants et performants grâce à l’IA, ces nouveaux appareils sont de vrais petits bijoux. On vous en dit plus.

Vous cherchez un nouveau smartphone ? Voici une nouveauté qui devrait vous plaire. Le 24 février dernier, Oppo a dévoilé sa nouvelle série Reno13, qui comporte le smartphone Reno13 Pro 5G, le Reno13 5G et le Reno13 F 5G.

Crédit photo : Oppo

Ces appareils proposent des fonctionnalités remarquables et uniques. Il s’agit des premiers smartphones sous-marins au monde puisqu’ils peuvent être immergés dans l’eau sans aucun boîtier de protection. Ainsi, il est possible de prendre des photos et des vidéos sous l’eau en plaçant le téléphone jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes, sans aucun accessoire supplémentaire. Une vraie révolution !

L’IA au coeur du smartphone

En plus de cela, les nouveaux smartphones Oppo ont un design élégant qui va plaire aux utilisateurs. Ils sont disponibles en plusieurs coloris : violet, blanc, bleu saphir ou graphite. Avec leur dos en verre et leurs bordures ultra fines, ils ont une silhouette élégante et raffinée, ce qui ne les empêche pas d’être très résistants aux chutes.

Crédit photo : Oppo

Cette nouvelle technologie fonctionne avec l’intelligence artificielle, qui rend l’utilisation du smartphone encore plus agréable et intuitive. Si Bill Gates affirme que les smartphones seront bientôt remplacés par une autre chose effrayante, ce n'est pas pour tout de suite quand on voit les progrès des dernières technologies grâce à l'IA.

Grâce au capteur de l’appareil photo et aux outils de post-édition, vous pourrez prendre des photos et des vidéos incroyables. Le smartphone possède un stabilisateur intégré qui promet une prise de vue fluide, ainsi que des fonctionnalités qui améliorent automatiquement la netteté et la qualité de l’image, pour un rendu professionnel.

Crédit photo : Oppo

En plus de proposer des images d’une qualité remarquable, l’intelligence artificielle peut être utilisée pour une fonctionnalité inédite : transformer des photos fixes en vidéos de trois secondes. L’IA pourra également vous aider dans la vie de tous les jours puisque le smartphone possède des outils intelligents qui permettent de résumer et de traduire des textes, de corriger les fautes d’orthographe en temps réel et d’améliorer vos messages.

“Les précieux commentaires reçus lors des précédents lancements ont encore renforcé notre engagement envers ce marché. Grâce à l'élargissement de notre portefeuille, nous souhaitons offrir une technologie IA améliorée et des options de conception de pointe, afin de répondre aux besoins en constante évolution de nos utilisateurs”, a déclaré Billy Zhang, président du marketing, des ventes et des services à l’étranger chez Oppo.

Crédit photo : Oppo

La nouvelle série Reno13 est d’ores et déjà disponible partout en France et sur le site internet d'Oppo. Le Reno13 Pro 5G et le Reno13 5G sont vendus aux prix de de 799,9€ et 599,9€, tandis que le Reno13 FS et Reno13 F sont proposés à 399,9€ et 329,9€. Une bonne affaire à ne pas manquer !