R5 électrique : Renault débarque au centre Pompidou avec un show immersif et exceptionnel

Avis aux passionnés d’automobiles (et les autres) : Renault débarque au Centre Pompidou avec une exposition gratuite et des performances artistiques pour célébrer le lancement de Renault 5 E-Tech electric.

Vous avez quelque chose de prévu le 23 avril 2024 ? Si ce n’est pas le cas, rendez-vous au Centre Georges-Pompidou pour découvrir le lancement de Renault 5 E-Tech electric.

Et pour promouvoir sa nouvelle pépite électrique, révélée au salon automobile de Genève en février dernier, Renault a mis les petits plats dans les grands. La raison ? La «nouvelle icône pop 100% électrique» de la voiture signature de Renault sera présentée pour la première fois au public lors d’un show immersif gratuit et rythmé par des performances artistiques.

Intitulé «What the Five Show», le spectacle aura lieu le 23 avril 2024, à partir de 17 heures 55, sur le parvis du centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Crédit Photo : DR

Un show unique conçu et imaginé par deux artistes français

Pour l’occasion, la marque au célèbre losange a donné carte blanche à l’artiste Cyril Lancelin, aussi connu sous le pseudonyme de «Town and Concrete», pour concevoir des sculptures immersives aux couleurs de Renault 5 E-Tech electric.

Cyril Lancelin. Crédit Photo : DR

Mais ce n’est pas tout. Le danseur et chorégraphe Sadeck Berrabah sera également de la partie. Celui qui est connu pour son hypnotique spectacle « Murmuration » a pensé et imaginé une création originale et remarquable pour l’icône pop électrique.

Le street artist sera accompagné par 250 danseurs aussi talentueux les uns que les autres. Une chose est sûre : cette représentation promet d’être haute en couleurs.

Sadeck Berrabah. Crédit Photo : DR

Enfin, 60 musiciens de l’Harmonie de la Musique de la Garde Républicainese se produiront sur scène pour clôturer le show lors d’un impressionnant final.

De 19h à 22h, les spectateurs pourront ensuite accéder aux sculptures R5 de Cyril Lancelin, mais également au Forum du Centre Pompidou (hall d’accueil) pour découvrir une exposition et des expériences autour de plusieurs R5 E-Tech electric.

Renault 5 E-Tech electric. Crédit Photo : Renault

À noter qu’une exposition éphémère aura lieu du 23 au 26 avril. Et le programme est alléchant, puisque le public pourra admirer les immenses sculptures R5 aux couleurs pop créées spécialement par l’artiste.