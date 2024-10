La SNCF va tester des spectacles de stand-up à bord de ses TGV, avec un célèbre humoriste

Ce mardi 8 octobre, la SNCF a annoncé le lancement de spectacle de stand-up à bord de ses TGV Inoui. Cette initiative sera testée le 17 octobre prochain avec un célèbre humoriste.

Comment rendre ses trajets plus fun ? Visiblement, la SNCF s’est penchée sur la question et a décidé d’organiser des spectacles de stand-up dans ses TGV, plus précisément dans les TGV Inoui.

C’est l’annonce surprenante faite par la société de transports ferroviaires avec le lancement de “TGV Inoui Comedy Club”. Dans un premier temps, la SNCF va tester ce concept le 17 octobre prochain à bord d’un TGV entre Paris et Lille.

Pour la première édition de ce comedy club sur rails, l’humoriste Baptiste Lecaplain sera le premier invité, chargé de divertir les passagers dans la voiture-bar, transformée spécialement en petite salle de spectacle pour l’occasion.

Crédit photo : Baptiste Lecaplain

Un concept testé sans les voyageurs

L'événement ne sera pas toutefois ouvert aux voyageurs, mais à la presse et à certains influenceurs. Ainsi, en cas de retours positifs, le concept sera démocratisé et ouvert aux passagers du train.

L’objectif du test est donc de mesurer les retours et l’appétence de ses clients pour ce type de divertissement à bord. À terme, le “TGV Inoui Comedy Club”, en cas de réussite, sera généralisé à partir de l’année prochaine dans certains trains et à certaines périodes.

Crédit photo : SNCF

En outre, sur l’axe Nord, SNCF Voyageurs organise également des ateliers thématiques dans la voiture bar des TGV, comme la sensibilisation aux circuits courts dans l'agriculture, ou la sensibilisation aux déplacements bas carbone.

En proposant ce type de divertissement, la SNCF veut faire renaître le plaisir de voyager, à l’image des escape game mis en place dans les trains de la Trenitalia, l’entreprise ferroviaire italienne, dont certaines rames circulent en France, entre Paris et Lyon.