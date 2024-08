JO 2024 : découvrez le programme alléchant de la cérémonie de clôture !

La cérémonie de clôture des Jeux olympiques promet plein de surprises pour son grand final. Voici ce qui vous attend à la fin de la semaine.

Il reste encore une bonne semaine avant la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024. Mais on sait d’ores et déjà ce qui nous attend. Après nous en avoir mis plein la vue le 26 juillet dernier le long de la Seine, les organisateurs de Paris 2024 promettent un grand spectacle. « Comme un souvenir indélébile, cette cérémonie de clôture olympique sera empreinte d’audace, de fraternité et d’émotion », promettent-ils.

Une fois encore, c’est à Thomas Jolly que revient le défi de clôturer en beauté ces Jeux qui, décidément, séduisent les Français. Cette fois-ci, le spectacle, intitulé « Records », se déroulera dans l’enceinte du Stade de France, à Saint-Denis.

Les différents tableaux qui l’habilleront sont encore tenus secrets, mais nous sommes déjà certains de la présence de grands artistes. Pour ne rien manquer du spectacle, il va falloir se presser devant sa télé (ou au stade pour les plus chanceux) dimanche 11 août, dès 21 heures. La cérémonie devrait ensuite durer jusqu’à 23 heures 30.

Passation à Los Angeles, Tom Cruise et électro française

Crédit photo : Olympics

Pour cette cérémonie, certains protocoles devront une nouvelle fois être respectés. Ainsi, après un tableau d’ouverture, le spectacle se poursuivra avec des discours, les hymnes et l’entrée des drapeaux de chaque délégation. Les athlètes pourront donc se retrouver une dernière fois dans le cadre de ces Jeux pour un moment festif devant un public de 80 000 personnes. Les bénévoles de ces Jeux seront également mis à l’honneur pour leur travail.

Par ailleurs, qui dit cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris dit également passage de relais aux Jeux Paralympiques (qui se tiendront du 28 août au 8 septembre) et au successeur : Los Angeles 2028.

À cette occasion, la passation devrait envoyer du lourd. Selon le site people américain TMZ, la dernière partie de la cérémonie de clôture devrait rendre hommage à Hollywood (quartier situé à Los Angeles). D’après le très sérieux The Hollywood Reporter, Tom Cruise en sera la star.

Tom Cruise dans Mission impossible : Fallout. Crédit photo : Paramount Pictures

Tout comme dans ses films, l’acteur de Mission impossible devrait faire une cascade en descendant du toit du Stade de France. Son but : récupérer le drapeau olympique avant de déguerpir à moto dans une séquence pré-filmée vers un avion qui le conduit à Los Angeles. Selon The Hollywood Reporter, l’acteur devrait ainsi sauter en parachute sur le célèbre panneau Hollywood.

Côté musique, on devrait avoir droit aux performances de groupes électroniques français connus dans le monde entier : Phoenix et Air. Il se murmure également que Beyoncé pourrait chanter. Le spectacle se clôturera avec l'extinction de la flamme olympique et un grand final.