Un photographe amateur a capturé une photo d'un coucher de soleil prenant la forme d'un ange avec des ailes

En Écosse, un photographe amateur a réalisé un sublime cliché d’un coucher de soleil. Sur la photo, on peut voir le soleil et la mer prendre la forme d’un ange avec des ailes.

Stuart Murray est un homme âgé de 56 ans qui vit en Écosse. Un soir, alors qu’il se promenait sur la plage, il a pu admirer un magnifique coucher de soleil qu’il a décidé de prendre en photo. Le cliché a été pris à 21h45 et le photographe amateur ne pensait pas qu’il aurait un tel effet.

Crédit photo : iStock

Quand il a regardé sa photographie, Stuart a remarqué que le soleil et la mer prenaient la forme d’un ange avec des ailes. Un phénomène incroyable qui rend son cliché unique.

Un ange ailé pendant un coucher de soleil

Pendant ses promenades le long de la mer, Stuart a affirmé qu’il avait toujours voulu prendre une belle photo d’un coucher de soleil, mais que les conditions météorologiques l’en avaient toujours empêché. Cette fois-ci, il a réussi à prendre une très belle photo, uniquement avec son smartphone.

Crédit photo : Stuart Murray

« En ce qui concerne l’effet que le soleil dégage, je pense que, dans mon utilisation très limitée de mon appareil photo sur mon smartphone, cela a quelque chose à voir avec les conditions calmes et très claires de cette nuit-là. Je me souviens qu’en prenant la photo, un couple de touristes est passé et je leur ai dit que je n’étais pas photographe, et c’est toujours vrai », a affirmé Stuart.

Une photographie remarquable qui est rapidement devenue virale.