“The Art Of The Brick” : l'exposition d'art en LEGO la plus populaire au monde fait son grand retour à Paris

Dès le 15 décembre, vous pourrez découvrir une impressionnante exposition d’art en Lego à Paris. Créées par l’artiste Nathan Sawaya, ces œuvres spectaculaires émerveilleront petits et grands.

Une exposition d’art en Lego originale va bientôt arriver à Paris. Nommée “The Art Of The Brick”, il s’agit de l’exposition d’art Lego la plus populaire au monde. Depuis sa création, cet événement a connu un succès planétaire et a attiré plus de 10 millions de visiteurs à travers le monde. Après avoir traversé de nombreux pays, l’exposition revient pour une nouvelle édition à Paris dès le 15 décembre prochain.

Cette exposition est adaptée à tous les âges et émerveillera les petits comme les grands. Elle est organisée par la société de production Exhibition Hub et Fever, une plateforme de divertissement et de loisirs.

Une exposition en Lego spectaculaire

Plus d’une centaine de sculptures, toutes plus impressionnantes les unes que les autres, seront exposées lors de cet événement. Elles sont toutes créées par Nathan Sawaya, le premier artiste à avoir introduit les Lego dans le monde de l’art. Connu pour ses œuvres impressionnantes et ses sculptures à grande échelle, cet artiste a déjà reçu de nombreuses distinctions, preuve de son talent.

“Cette exposition fait appel à l’enfant qui sommeille en chacun de nous, tout en éclairant des concepts sophistiqués et complexes”, explique Nathan Sawaya.

Crédit photo : Exhibition Hub et Fever

Un million de briques Lego ont été nécessaires pour concevoir cette exposition qui occupera un espace de 1 500 m2. Les visiteurs auront la chance de découvrir des pièces inédites, des répliques spectaculaires ainsi que des créations originales. Il sera par exemple possible d’admirer des sculptures inspirées de célèbres oeuvres d’art comme le “David” de Michel-Ange, “Le Penseur” de Rodin, “La Nuit Étoilée” de Van Gogh, “Le Cri” d’Edvard Munch ou encore “La Jeune Fille À La Perle” de Vermeer.

Des œuvres inédites

Les spectateurs parisiens seront avantagés car ils auront la chance de découvrir des œuvres en exclusivité, dont une série de sculptures issues d’une collaboration entre Nathan Sawaya et le photographe Andrei Duman. Ces œuvres, centrées sur les organes humains, auront pour vocation de souligner la fragilité de notre corps et d’inciter les visiteurs à en prendre soin.

“Cette série d'œuvres fait un parallèle insolite entre les sculptures de l’artiste et les éléments constitutifs de la vie à travers l’organogenèse, cet ensemble de processus intégrés et organisés qui transforment une masse de cellules en un organe complet. Celles-ci s’assemblent pour former un organe de la même manière que l’artiste assemble les briques pour créer ses sculptures”, précise la société Exhibition Hub et Fever dans un communiqué.

Crédit photo : Exhibition Hub et Fever

En plus de cela, l’exposition sera accompagnée d’une zone de jeux et de construction destinées aux petits comme aux grands. Vous pourrez ainsi faire vos propres œuvres d’art en Lego et laisser libre cours à votre créativité.

L’événement aura lieu aux Galeries Montparnasse, situées au 22 rue du Départ dans le 15ème arrondissement de Paris. Le prix du billet est de 17,90€ pour les adultes, 13,90€ pour les enfants et 15,90€ pour les étudiants, seniors et personnes handicapées. Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre place pour cette incroyable exposition en cliquant directement sur ce lien.