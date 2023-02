Elle imagine à quoi ressembleraient les pays s'ils étaient des femmes à travers 37 portraits sublimes

Une artiste digitale a utilisé l’intelligence artificielle pour réaliser des portraits de ce à quoi ressembleraient les pays s’ils étaient des femmes.

À travers le monde et l’histoire, les pays ont tous connu des évolutions différentes qui les ont forgés. Que ce soit par sa géographie, sa culture, son histoire, son système politique, son économie et sa démographie, chaque pays est tout simplement unique.

Une jeune artiste digitale, nommée Crypto Tea et âgée de 20 ans, a donc imaginé ce à quoi ressembleraient ces pays s’ils étaient… des femmes. Ainsi, elle a utilisé une intelligence artificielle afin de réaliser des portraits de femmes représentant ces différents pays.

37 sublimes portraits féminins de pays

Après avoir partagé ses créations sur Twitter, celles-ci sont rapidement devenues virales, récoltant plus de 2,6 millions de vues et plus de 14 000 likes.

On vous propose donc un tour du monde artistique avec 37 portraits de pays personnifiés par des femmes. Le résultat est sublime !

1. France

Crédit : Twitter / CryptoTea

2. Nigeria

Crédit : Twitter / CryptoTea

3. Allemagne

Crédit : Twitter / CryptoTea

4. Japon

Crédit : Twitter / CryptoTea

5. Turquie

Crédit : Twitter / CryptoTea

6. Ethiopie

Crédit : Twitter / CryptoTea

7. Grande-Bretagne

Crédit : Twitter / CryptoTea

8. Pays-Bas

Crédit : Twitter / CryptoTea

9. Etats-Unis

Crédit : Twitter / CryptoTea

10. Palestine

Crédit : Twitter / CryptoTea

11. Norvège

Crédit : Twitter / CryptoTea

12. Seychelles

Crédit : Twitter / CryptoTea

13. Chine

Crédit : Twitter / CryptoTea

14. Jamaïque

Crédit : Twitter / CryptoTea

15. Venezuela

Crédit : Twitter / CryptoTea

16. Suisse

Crédit : Twitter / CryptoTea

17. Maroc

Crédit : Twitter / CryptoTea

18. Canada

Crédit : Twitter / CryptoTea

19. Inde

Crédit : Twitter / CryptoTea

20. Salvador

Crédit : Twitter / CryptoTea

21. Portugal

Crédit : Twitter / CryptoTea

22. Arabie Saoudite

Crédit : Twitter / CryptoTea

23. Ukraine

Crédit : Twitter / CryptoTea

24. Nouvelle-Zélande

Crédit : Twitter / CryptoTea

25. Pakistan

Crédit : Twitter / CryptoTea

26. Espagne

Crédit : Twitter / CryptoTea

27. Australie

Crédit : Twitter / CryptoTea

28. Brésil

Crédit : Twitter / CryptoTea

29. Irlande

Crédit : Twitter / CryptoTea

30. Pologne

Crédit : Twitter / CryptoTea

31. Iran

Crédit : Twitter / CryptoTea

32. Autriche

Crédit : Twitter / CryptoTea

33. Mexique

Crédit : Twitter / CryptoTea

34. Italie

Crédit : Twitter / CryptoTea

35. Argentine

Crédit : Twitter / CryptoTea

36. Grèce

Crédit : Twitter / CryptoTea

37. Costa Rica

Crédit : Twitter / CryptoTea