Elle plaque sa vie et sa carrière à succès pour vivre dans une cabane en Finlande avec sa meilleure amie

Sue Loraine, une quinquagénaire britannique, n’a pas hésité à abandonner sa carrière pour s’installer dans une cabane en Finlande.

À 55 ans, la Britannique Sue Loraine a pris une décision importante : celle de quitter son emploi pour emménager dans une cabane en Finlande avec sa meilleure amie. Une décision qui a changé sa vie à jamais.

Il y a quelques jours, elle a raconté son expérience auprès du site web Business Insider. Cela fait trois ans maintenant que Sue vit en terres du Nord.

Crédit Photo : iStock

Comme elle le précise, elle a exercé plusieurs métiers pendant des années avant de devenir thérapeute. Cinq après avoir fêté son 50e anniversaire, Sue a ressenti le besoin de changer d’air après un burn-out.

C’est sa meilleure amie et colocataire Saara qui lui a proposé de vivre pendant un an en Finlande, son pays d’origine.

« Alors que nous commencions à envisager sérieusement ce projet, les parents de Saara nous ont dit qu'ils nous autoriseraient à séjourner gratuitement dans la cabane isolée qu'ils possédaient là-bas », indique Sue.

Cinq mois plus tard, cette dernière a pris un congé sabbatique. Elle a quitté Glasgow (Écosse) afin de poser ses valises dans « le pays le plus heureux du monde », en compagnie de son amie Saara.

Crédit Photo : iStock

Une nouvelle vie aux allures de conte de fées

Sur place, Sue s’est rapidement adaptée à son nouvel environnement. Il faut dire que cette dernière habite dans un chalet en pleine forêt, à environ 300 kilomètres d’Helsinki, la capitale du pays.

« La cabane voisine se trouve à plus d'un kilomètre et le supermarché le plus proche est à 40 minutes en voiture. Nos voisins sont le castor qui fréquente notre lac en été et le loup qui traverse la forêt en hiver. Certains pourraient trouver l'isolement et le manque de commodités ennuyeux, mais j'apprécie le silence de la forêt », explique l’Anglaise.

Avant d’ajouter :

« Dès mon troisième mois en Finlande, j’ai su que j’étais faite pour être ici et que je voulais faire de notre séjour d’un an une réalité à plein temps. Pour ce faire, nous sommes retournés en Écosse pendant un an. J'ai économisé autant d'argent que possible, j'ai vendu mon appartement et j'ai demandé un permis de séjour en Finlande ».

Crédit Photo : Sue Loraine

Depuis, Sue et Saara utilisent leurs économies pour payer le loyer, les courses et les factures. Au total, les filles dépensent entre 800 et 1000 euros par mois.

Une chose est sûre : la thérapeute ne regrette pas son choix.

« Le fait d’avoir Saara à mes côtés m’a aidé surmonter le choc culturel (…) Sans elle, j’aurais probablement joué la carte de la sécurité et vécu d’abord dans une grande ville plutôt que dans la nature (…) ».

Un rêve éveillé

Aujourd’hui, Sue se sent plus épanouie que jamais. Elle a mis en place une routine qui lui apporte de la sérénité. Elle raconte :

« En hiver, j’éprouve des sensations fortes en pêchant sur la glace (…) En été, je nage dans le lac et je cherche des baies sauvages (…)Le fait de ne jamais être loin d’une forêt permet aux Finlandais de se perdre fréquemment dans la nature, de se reconnecter et de se ressourcer », confie la femme de 58 ans.

Crédit Photo : Sue Loraine

Elle loue aussi la gentillesse et la bienveillance des habitants, qu’elle décrit comme «incroyablement gentils et serviables».