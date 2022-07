Voilà à quoi ressembleraient ces 13 méchants Disney s'ils existaient dans la vraie vie

Avouons-le, les vilains Disney sont plus fascinants que les héros et autres princes et princesses créés par la maison aux grandes oreilles. Cela tombe bien : voici à quoi ressembleraient nos méchants préférés dans la vraie vie.

C’est bien connu : les plus grands méchants de l’univers Disney font partie de la culture populaire. Il faut dire que ces personnages emblématiques sont dotés d’un grand charisme et multiplient les punchlines aussi drôles qu’acerbes.

C’est notamment le cas de Scar dans le dessin animé le « Roi Lion », lorsque le frère déchu du roi de la savane balance une phrase assassine à Zazu : « La vie n’est pas juste. Tu vois, moi hélas, hélas, je ne serai jamais roi. Et toi, tu ne reverras jamais la lumière. Adieu ».

Crédit Photo : Le Roi Lion / Disney

À quoi ressemblent les méchants Disney dans la vraie vie ?

Nous nous sommes tous déjà demandés à quoi ressembleraient nos vilains préférés dans la vraie vie. Par chance, le média américain Buzzfeed s’est donné pour mission de réaliser notre souhait.

En effet, le site d’information s’est amusé à recréer les méchants de Disney - Cruella, Hadès, Crochet ou encore Ursula - en version humanisée. Pour ce faire, Buzzfeed a utilisé une intelligence artificielle intitulée Artbreeder et le résultat est tout simplement à couper le souffle !

Sans plus tarder, découvrez ci-dessus les transformations (mention spéciale au Capitaine Crochet) :

Gaston / La Belle et la Bête

Crédit Photo : Buena Vista Pictures /Courtesy Everett Collection /Angelica Martinez / Via artbreeder.com

Version live-action

Crédit Photo : Walt Disney Pictures /Angelica Martinez / Via artbreeder.com

Ursula / La Petite Sirène

Crédit Photo : Walt Disney Co. / courtesy Everett collection / Angelica Martinez / Via artbreeder.com

Hans / La Reine des Neiges

Crédit Photo : Disney /Angelica Martinez / Via artbreeder.com

Maléfique / La Belle au Bois Dormant

Crédit Photo : Disney /Angelica Martinez /Via artbreeder.com

En live-action

Crédit Photo : Disney /Angelica Martinez /Via artbreeder.com

Cruella / Les 101 Dalmatiens

Crédit Photo : Disney /Angelica Martinez /Via artbreeder.com

Version live-action

Crédit Photo : Disney /Angelica Martinez /Via artbreeder.com

Hadès / Hercule

Crédit Photo : Disney /Angelica Martinez /Via artbreeder.com

Capitaine Crochet / Peter Pan

Crédit Photo : Disney /Angelica Martinez /Via artbreeder.com

Version live-action

Crédit Photo : Universal / courtesy Everett Collection /Angelica Martinez / Via artbreeder.com

La Reine-sorcière / Blanche-Neige

Crédit Photo : Disney /Angelica Martinez /Via artbreeder.com

Jafar / Aladdin

Crédit Photo : Disney /Angelica Martinez /Via artbreeder.com

Version live-action

Crédit Photo : Disney /Angelica Martinez /Via artbreeder.com

Madame de Trémaine / Cendrillon

Crédit Photo : Disney /Angelica Martinez /Via artbreeder.com

Version live-action

Crédit Photo : Disney /Angelica Martinez /Via artbreeder.com

Docteur Facilier / La Princesse et la Grenouille

Crédit Photo : Disney /Angelica Martinez /Via artbreeder.com

La Reine de coeur / Alice au pays des merveilles

Crédit Photo : Disney /Angelica Martinez /Via artbreeder.com

Version live-action

Crédit Photo : Disney /Angelica Martinez /Via artbreeder.com

Mère Gothel / Raiponce

Crédit Photo : Disney /Angelica Martinez /Via artbreeder.com