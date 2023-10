YourArt, la plateforme dédiée aux amoureux d'art et aux artistes

Vous êtes passionné d’art et en prime de tech ? On a déniché pour vous la plateforme idéale : YourArt.

Le principe ? Accéder à une plateforme entièrement dédiée à l’art, aussi bien pour des artistes que pour des aficionados.

Quand l’art et la tech se rencontrent

Grâce à la plateforme d'art en ligne, il est possible pour les passionnés de rentrer en contact directement avec les artistes. YourArt assure aux amoureux d’art d’avoir accès à des galeries immersive en 3D, proposant plusieurs œuvres aux genres différents. Art abstrait, géométrique, figuratif, hyper-réaliste… La liste est longue. De quoi plaire à tout le monde.

En cas de recherche d’une œuvre ou d’un style précis, la plateforme accompagne au mieux les passionnés et dénicheurs d’arts. Comment ? À l’aide de filtres de recherches basés sur plusieurs catégories : les matériaux utilisés, le genre, l’année de réalisation ou encore le nom de l’artiste. On accède ainsi à des œuvres d'art uniques de façon simple, ludique et efficace.

Échanger sur une passion commune

Quant aux artistes, l’intérêt de cette plateforme est bénéfique. Elle leur permet, entre autres, de proposer à la vente leurs créations, mais aussi d’exposer leurs œuvres dans une galerie virtuelle : la métagallerie. Autre avantage : la visibilité offerte par la plateforme. YourArt met en avant chaque semaine un éventail de plusieurs artistes, mais aussi des galeries physiques. La plateforme dévoile sur sa vitrine une courte présentation de plusieurs artistes. Une manière interactive de gagner en visibilité pour les professionnels et pour les amateurs et passionnés d’en apprendre davantage. Un accès à l’actualité artistique en quelques clics.

En clair, YourArt, c’est la plateforme dédiée à l’art nouvelle génération qui permet aux artistes de gagner en visibilité, de vendre leurs œuvres et aux esthètes d’avoir accès à leur passion facilement. La plateforme permet également de mettre en lumière des jeunes talents.

Pourquoi on aime cette plateforme ?

En plus de ses avantages évidents, YourArt offre un partage entre les artistes et les amateurs d’art. Exit, la distance entre les professionnels et passionnés d’art, il est désormais possible de rentrer en contact directement avec l’artiste et d’échanger aisément sur une œuvre qui nous fascine. En savoir plus sur l’artiste permet de créer un lien inévitable. Cette plateforme permet aussi aux amateurs d’art de se retrouver au travers d’une communauté active et ainsi d’interagir sur des sujets qui rassemblent et passionnent. Pour les utilisateurs, il est aussi possible de créer un musée imaginaire. Comment ça marche ? On y rassemble, de façon virtuelle, ses œuvres favorites de l’histoire de l’art. Véritable projection dans l’univers d’un artiste ou d’un passionné, cette fonctionnalité est captivante.

Peinture, sculpture, photographie… Vous l’aurez compris, YourArt est le lien indéfectible entre des artistes et des passionnés. Côté tarifs, les œuvres en vente sur la plateforme sont accessibles à toutes les bourses. Les prix varient et débutent à moins de 500€ pour certaines quand d’autres sont estimées à plus de 100 000€. L’inscription sur la plateforme YourArt est gratuite.

Bien plus qu’une simple plateforme, c’est surtout une communauté qui rassemble autour de l’art et des nouvelles technologies. Avec la volonté de rendre l’art accessible à tous, YourArt a rempli son pari ! Alors, envie d’y faire un tour ?