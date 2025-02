Apple dévoile son nouvel iPhone avec une fonctionnalité révolutionnaire et un prix réduit

Besoin d’un nouveau téléphone ? Le géant Apple vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’un tout nouvel iPhone à la fonctionnalité tant attendue…

Avis aux amateurs de nouvelles technologies et aux fans de la marque Apple, l'entreprise multinationale a dévoilé ce 19 février 2025 sa dernière nouveauté : un iPhone a la technologie "révolutionnaire". Alors que le dernier iPhone 16 est sorti en septembre 2024 et a (presque) récolté tous les suffrages, Apple a choisi d’élargir sa gamme en sortant le smartphone iPhone 16e.

Get ready to meet the newest member of the family.



Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Apple dévoile son iPhone 16e

Sur la plateforme X, Tim Cook, directeur général d’Apple, a donc partagé une vidéo qui révèle subtilement le nouvel iPhone, avec pour légende : “Préparez-vous à rencontrer le nouveau membre de la famille.” Au programme : un design épuré, minimaliste, mais aussi une technologie de pointe.



Crédit : Apple

Cette-fois-ci, le géant de la téléphonie a choisi de s’attaquer à l’un des plus grands problèmes des iPhone : la batterie. Le géant de la technologie l’a annoncé : ce nouveau modèle sera doté d’une “autonomie de batterie extraordinaire”. Selon Kaiann Drance, vice-président du marketing mondial des produits iPhone d'Apple, cette nouveauté est la pépite à avoir :

“L'iPhone 16e intègre les fonctionnalités que nos utilisateurs apprécient dans la gamme iPhone 16, notamment une autonomie de batterie révolutionnaire, des performances rapides alimentées par la puce A18 de dernière génération, un système d'appareil photo 2 en 1 innovant et Apple Intelligence.”

Un iPhone 16e à moins de 800€

Et ce n'est pas la seule nouveauté que propose la marque. Kaiann Drance a ajouté :

“Nous sommes ravis que l'iPhone 16e complète la gamme en tant qu'option puissante et plus abordable pour apporter l'expérience iPhone à encore plus de personnes.”

Eh oui, le 16e sera disponible à un prix bien plus accessible que les autres modèles. D’après Apple, le prix de cet iPhone débutera à 719€ pour le modèle avec 128 Go d’espace de stockage. Une belle option pour s’offrir un smartphone performant à un tarif, plus abordable.

Vous êtes déjà pressés ? Les précommandes de l’iPhone s'ouvriront le 21 février prochain à 14 heures en France et le téléphone sera disponible dès le 28 février 2025. Alors, envie de craquer ?



Crédit : Apple