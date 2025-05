Vous ne devriez surtout pas porter une monte connectée, selon une étude alarmante

Loin de nous l’envie d’être alarmistes, mais une récente étude a démonté les dangers du port d’une montre connectée au quotidien. Et voici ce qu’il faut savoir.

Depuis quelques années, il est devenu commun de porter une montre connectée : elle permet de contrôler ses constances cardiaques, de vérifier la qualité de son sommeil, sa santé, et de mesurer principalement les efforts physiques afin d'analyser ses performances et évolutions. Sur le papier : la montre connectée, c’est génial, et on souhaite tous en porter une au poignet.

Pourtant, une récente étude de l’Université de Copengague met en garde contre les dangers de ce type de montres. Selon le rapport, ces objets connectés provoquent un risque de développer une forme d’hypocondrie : trouble de la santé mentale concernant son état de santé. En clair : on se crée de l’anxiété et du stress sur sa forme physique en pensant que l’on est atteint d'une maladie.



Crédit : IStcok

Les dangers des montres connectées

Joanna Hardis, spécialiste sur le sujet, citée par National Geographic expliquait :

“Plus nous sommes attentifs à quelque chose, plus nous entraînons notre cerveau à s'en préoccuper.”

D’après l’étude danoise, l’utilisation de ces montres connectées peut “à la fois limiter et engendrer incertitude, peur et anxiété.” Même si cela permet de suivre son état de santé, cela peut également être source de stress malsain. Mais ce n’est pas tout.



Crédit : IStock

Comme le rapporte une étude dévoilée par la revue Environmental Science & Technology Letters, les bracelets des montres connectées sont sources de matières polluantes :

"De nombreux bracelets de montres « connectées » et « fitness » sont présentés comme contenant des fluoroélastomères, un type de caoutchouc synthétique conçu pour résister aux huiles cutanées et à la transpiration".

Des substances qui peuvent contenir de grandes quantités d'un dangereux produit chimique appelé acide perfluorohexanoïque (PFHxA). À la bonne heure !

Alors que 20% des Français.e.s portent une montre connectée, selon un rapport de l’Insee publié en 2022, il est peut-être temps de se concentrer sur les réels dangers de ces montres du quotidien, sans parler des ondes qui se dégagent de ces objets… De quoi faire réfléchir. N’est-ce pas ?