Grosse saisie sur l'A75, 58 000 parfums de contrefaçon ont été interceptés par la douane

Les douaniers de la brigade de Millau ont intercepté un camion transportant plus de 50 000 parfums de contrefaçon sur l’autoroute A75, à proximité de la barrière de péage de Saint-Germain, dans l’Aveyron.

Sale temps pour les contrebandiers ! Ces dernières années, les services douaniers français continuent de poursuivre leurs efforts pour lutter contre la contrefaçon. En 2021, ce sont plus de 9 millions d’articles contrefaits qui ont été saisis par la douane, puis plus de 11 millions en 2022 et plus de 20 millions en 2023.

Cette forte augmentation des saisies n’a pas faibli cette année comme en témoigne cette nouvelle trouvaille opérée par les douaniers de la brigade de Millau. Ces derniers ont mis la main sur un butin conséquent en interceptant un camion au niveau du péage de Saint-Germain dans l’Aveyron. Dans ce véhicule se trouvaient 58 049 parfums de contrefaçon.

Crédit photo : iStock

Des parfums français venus d’Espagne

La plupart des articles saisis sont des parfums de grandes marques françaises, acheminés depuis l’Espagne pour inonder le marché français. L’intégralité de la marchandise a donc été confisquée par la douane.

Ce coup de filet s’inscrit dans le plan national anti-contrefaçons 2024-2026 lancée par le gouvernement :

"Derrière ce fléau qui menace les savoir-faire, la propriété intellectuelle de nos entreprises comme la santé des consommateurs, et qui présente un coût écologique majeur, se trouvent des organisations criminelles transnationales. La contrefaçon contribue à leur financement, comme les multiples trafics dans lesquels elles sont impliquées" (Douane)

Crédit photo : M. Libert / 20 Minutes

La brigade de Millau s’était déjà illustrée cette année, au mois de mars, en saisissant 135 626 articles contrefaits, qui avaient été dissimulés dans un fourgon de 3,5 tonnes immatriculé en Pologne. Il s’agissait également d’articles de parfums. Toute cette marchandise avait finalement été incinérée par le service des douanes françaises.