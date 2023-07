La douane la surprend avec... 5 serpents vivants dans son soutien-gorge

Tous les moyens sont bons pour le braconnage. Enfin, quand vous êtes braconniers, car en dehors de cela, il s'agit d'une activité tout à fait réprimandée par la loi (et surtout pas très éthique). Par exemple, cette femme déterminée a tout fait pour faire passer des serpents en Chine…

Que tous les ophiophobes (ceux qui ont peur des serpents, soit dit-en passant) ferment cette fenêtre : les lignes qui suivent pourraient bien les mettre mal à l'aise. Comme vous le savez, la douane a bien des rôles : elle se charge d'intercepter toutes les marchandises non conformes à la réglementation, qu'il s'agisse de drogues, contrefaçons, argent suspect et autres trésors illicites. Dans le tas, il y a aussi les animaux, afin de contrer le braconnage.

Prise le serpent dans le sac

Pour autant, et même si les douaniers ont dû en voir des belles tout au long de leur carrière, ceux du port de Futian à Shenzhen, en Chine, ont probablement eu quelques frissons lors de leur récente découverte : ils ont surpris une femme avec cinq serpents vivants enfouis dans son soutien-gorge.

Crédit image : Huanggang Customs Department

Elle tentait de les faire rentrer illégalement sur le territoire chinois. C'est le journal hongkongais South China Morning Post qui a révélé l'info, citant un message du compte officiel des douanes chinoises.

L'élevage de serpents, un juteux business

Selon les douanes chinoises, visiblement pas peu fières de leur trouvaille, les cinq serpents étaient des serpents des blés, des espèces au teint orange bordé de noir, originaires du nord-est et du centre des États-Unis d'Amérique.

Le plus impressionnant, c'est qu'un seul serpent fait en moyenne entre 140 et 180 centimètres de long, pour 4-7 centimètres de diamètre. On se demande vraiment comment a-t-elle pu faire rentrer tout ça, mais l'on imagine qu'ils étaient encore "petits", comme sur la photo ci-dessous prise par la douane ! On vous rassure, ils ne sont pas venimeux et ne possèdent donc pas de crochets à venin, ni de glande à venin.

Crédit image : Huanggang Customs Department

Les douanes chinoises n'ont néanmoins pas précisé ce qu'encourait la femme pour son délit et doit d'abord être soumis à une inspection par les autorités, avec une mise en quarantaine. Il faut savoir que la Chine est connue pour être un pays où l'élevage de serpents est très prolifique, avec des régions qui comptent plus de 100 fermes de serpents comme dans le comté Qeqing, à l'est de la Chine. Tout cela rapporterait, l'air de rien, douze millions de dollars chaque année selon une étude du SCMP datant de 2018.