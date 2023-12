À Dunkerque, deux plongeurs en difficulté ont été secourus par hélicoptère et par bateau

Au large de Dunkerque, deux plongeurs en apnée se sont retrouvés en difficulté près du port. Ils ont finalement été secourus par hélicoptère et par bateau et ont été ramenés sur la côte sains et saufs.

Ce jeudi 28 décembre, deux nageurs ont décidé de pratiquer de la plongée en apnée au large de Dunkerque. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu et les deux plongeurs se sont rapidement retrouvés en difficulté vers l’entrée du port de la ville. Par chance, un témoin qui se trouvait sur le rivage a repéré les deux plongeurs et a immédiatement émis un signalement au Codis 59 (Centre des opérations d’incendie et de secours du Nord).

L’information est ensuite rapidement remontée au Cross Gris-Nez (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage), qui a diffusé le message “Mayday Relay” à tous les appareils alentour. En plus de cela, le centre a envoyé un canot “tout temps” pour secourir les plongeurs et les ramener sur la terre ferme. Un hélicoptère du Havre, qui se trouvait non loin de là, a également reçu le signalement et a décidé de prêter main forte à l’équipage.

Les deux plongeurs sont sains et saufs

Le premier nageur en difficulté a rapidement été repéré et a été secouru par le bateau qui est venu à sa rencontre. Le pilote de l’hélicoptère a quant à lui localisé le second plongeur et a largué un radeau de sauvetage pour lui permettre de se mettre à l’abri en attendant l’arrivée du canot.

Crédit photo : @premarmanche

Les deux plongeurs ont été pris en charge et ramenés sains et saufs sur la côte. S’ils ont eu plus de peur que de mal, le préfet maritime appelle à la “vigilance” face à “la dangerosité que peuvent représenter les loisirs nautiques en mer et les sorties de plaisance en tout temps”.