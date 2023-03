La vidéo de cet homme de 90 ans sauvant sa femme de ménage d'une chute du 14ème étage impressionne les internautes

À Levallois-Perret, un homme de 90 ans a fait preuve d’une force incroyable pour garder en vie sa femme de ménage, suspendue à son balcon du 14ème étage, alors qu'elle tentait de se suicider.

Un sauvetage incroyable et spectaculaire ! Le 9 février dernier, à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, une femme de ménage a tenté de se suicider en se jetant du balcon de son employeur, situé au 14ème étage. Cependant, elle était loin de s’imaginer que son employeur, un homme âgé de 90 ans, viendrait la sauver.

En effet, le nonagénaire a fait preuve d’une force physique incroyable en la tenant à bout de bras durant une quinzaine de minutes.

Naturellement à bout de forces après un quart d’heure, il a pu compter sur l’assistance de deux jeunes, témoins de la scène en bas de l’immeuble, qui sont venus prendre le relais.

Le premier de ces jeunes s’appelle Anthony et est étudiant à l’école de commerce située en face de l’immeuble. Alerté par les cris, il s‘est précipité dans le bâtiment et a couru pour monter les 14 étages jusqu’au balcon. Il a immédiatement été suivi par un autre jeune, un livreur, également témoin de la scène.

Filmé par des passants, le sauvetage était passé sous le radar des médias jusqu'à ce jour. Sur la vidéo, on peut voir l'heureux dénouement avec la clameur de soulagement des témoins lorsque les jeunes réussissent enfin à remonter la femme de ménage.

Deux jeunes viennent à la rescousse

Dans un reportage pour TF1, Anthony raconte : “C’est ici que ça s’est passé. Elle s’est accrochée à ce niveau-là. On était deux avec le livreur et moi, je me suis suspendu comme ça, j’ai tenu sa main et le livreur s’est mis en contrepoids. Il a utilisé mon poids à moi pour aussi tirer et on l’a tirée à deux, et on l’a sortie de là”.

Début février, à Levallois-Perret, un nonagénaire a sauvé la vie de sa femme de ménage qui tentait de se suicider.



Elle allait sauter du 14e étage de l'immeuble quand elle a été secourue.



Le récit de @valleealexis25, @IgnacioBornacin et Olivier Stammbach sur @LCI pic.twitter.com/ImgaO9zDHe — La Matinale LCI (@LaMatinaleLCI) March 10, 2023

De son côté, le nonagénaire a souhaité rester anonyme, visiblement encore secoué par cet événement. Épuisé d’avoir tenu sa femme de ménage à bout de bras pendant 15 minutes, il est reconnaissant de l’apport des deux jeunes qui sont venus le relayer.

“De temps en temps, me disait mon père, elle demandait à ce qu’il la lâche, de temps en temps, elle se raccrochait à lui” témoigne la fille du retraité, avant de remercier les jeunes face à la caméra : “Je trouve ça formidable ce que vous avez tous fait, mon père compris”.

Les pompiers sont arrivés sur place quelques minutes après le sauvetage afin de prendre en charge la femme de ménage suicidaire, qui a été hospitalisée.