Ces jeunes héros ont sauvé deux fois un homme qui tentait de se suicider

Les deux lycéens qui ont sauvé par deux fois un homme qui tentait de se suicider, seront félicités en mairie.

Crédit : Medalgicus/ Wikipedia

Le lundi 27 février, deux adolescents de 17 ans participaient à une course d’orientation sur l’île de Mouchet sur les bords de Loire, rapportent Ouest France et Presse Océan. Mais durant leur course, les deux adolescents ont aperçu un homme pendu à un arbre.

Sans attendre, les deux lycéens sont allés à son secours et l’ont détaché. Ils ont alors eu le bon réflexe d’appeler les pompiers. Un court instant qui a suffi à l’homme pour se jeter dans la Loire.

Une fois de plus, les deux compagnons n’ont pas hésité, se jetant à leur tour pour aller secourir la personne qui tentait de se suicider.

« Je voulais leur dire merci »

Crédit : Khanchit Khirisutchalual/ iStock

Les gendarmes et les pompiers sont ensuite arrivés sur place afin de prendre en charge le quadragénaire. Ce dernier a été transporté au CHU de Nantes.

Remis de tous ces événements, l’homme a écrit une lettre de remerciement à ses deux jeunes sauveteurs. Il a envoyé cette lettre au média Presse Océan qui a publié le message : « Je voulais leur dire merci. Ils ont pris des risques à cause de moi. Aujourd’hui je suis vivant, j’ai pris conscience que ce que je venais de faire était stupide ».

Outre ces remerciements, les deux lycéens pourront aussi recevoir ceux du maire et de la mairie d'Ancenis-Saint-Géréon, en Loire-Atlantique, où ils seront reçus et félicités jeudi 9 mars.