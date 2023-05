À seulement 13 ans, cet étudiant américain décroche un diplôme universitaire

Aux États-Unis, un adolescent de 13 ans vient de décrocher un…diplôme universitaire.

À seulement 13 ans, Elijah Muhammed vient d’obtenir un diplôme universitaire. L’adolescent originaire de l’Oklahoma (États-Unis) est devenu le plus jeune étudiant afro-américain de l’État à décrocher un diplôme en informatique et en cybersécurité.

Crédit Photo : Rudolph J Tolarjr / People

Celui qui a commencé ses études supérieures en août 2020 s’est rendu samedi dernier à la cérémonie avec sa famille : «C’est la personne la personne la plus intelligente que je connaisse. Je n’ai jamais vu quelqu’un comme lui», a indiqué la sœur aînée du jeune lauréat à une chaîne de télévision locale.

De son côté, le principal concerné garde les pieds sur terre : «Je n’ai vraiment réalisé jusqu'à ce que mon père me l’explique et me dise "Tu es vraiment en train de faire ça. Tu es le plus jeune à le faire"», a déclaré Elijah au média américain.

Crédit Photo : KOCO 5 News

Un adolescent comme les autres

Comme le précise le magazine People, Elijah a grandi au sein d’une fratrie très soudée. Le jeune homme a pu compter sur le soutien de sa grande sœur, qui a obtenu son diplôme à l’âge de 15 ans : «Nous sommes très compétitifs, mais elle m’aide beaucoup et m’encourage à donner le meilleur de moi-même ».

À la maison, Elijah se comporte comme un adolescent de son âge. Il pratique plusieurs sports, dont la natation et le basket-ball. Il adore s’amuser avec ses amis et multiplie les sorties avec eux.

Crédit Photo : Rudolph J Tolarjr / People

Une chose est sûre : il fait la fierté de ses parents et de son université communautaire, The Oklahoma City Community College.