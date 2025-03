Ce gigantesque poisson rouge « mégalodon » pêché dans une rivière inquiète les chercheurs

Le poisson rouge a été pêché dans un cours d’eau mais sa présence inquiète les autorités.

En Pennsylvanie, des chercheurs ont trouvé ce qu’ils surnomment un poisson rouge « mégalodon » en raison de sa taille impressionnante. Le U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) a partagé une photo du poisson sur Facebook, mardi 25 février. Les chercheurs expliquent l’avoir trouvé dans les eaux lors d’une récente étude de pêche électrique (à l'aide d'un courant électrique poussant les poissons à remonter à la surface) dans une voie navigable du parc d'État de Presque Isle.

Comme on peut le voir sur la photo partagée par les chercheurs, le poisson a la taille d’un ballon de rugby et l’employé de la USFWS, Corey Ketchum, doit le tenir à deux mains. En légende, l’agence gouvernementale des ressources naturelles écrit « de mignon à brutal ».

Puis, elle en profite pour rappeler aux citoyens que se débarrasser d’un poisson rouge dans la nature peut en faire une espèce invasive. « Quelqu'un l'a libéré, pensant faire preuve de gentillesse. Au lieu de cela, il a créé un problème invasif qui peut durer des décennies », peut-on lire en légende.

Une espèce invasive qui menace les poissons locaux

Parc d'État de Presque Isle. Crédit photo : Wikipedia

Les autorités alertent ainsi sur les dommages que peuvent causer ces petites bêtes amenées à grossir dès leur incursion dans les eaux sauvages. « Les poissons rouges deviennent très gros dans la nature, où ils peuvent transformer les lacs et les cours d’eau en un véritable chaos, voler la nourriture des poissons indigènes et dégrader la qualité de l’eau », explique l’agence.

Le poisson rouge n’a pas de prédateur naturel et se reproduit rapidement, rappelle-t-elle. De plus, le poisson rouge a tendance à rester aux alentours pendant un certain temps, ce qui ne présage rien de bon pour les poissons locaux. En effet, le poisson rouge est porteur de parasites et de maladies face auxquelles les poissons ne peuvent lutter. Côté écosystème, le poisson rouge rend la survie des poissons locaux plus compliquée car il remue les sédiments et se nourrit également des plantes au fond de l’eau.

Crédit photo : U.S. Fish and Wildlife Service/ Facebook

Cependant, le poisson rouge est utilisé et autorisé comme appât dans 16 États. L’USFWS encourage donc les pêcheurs à ne jamais jeter leurs appâts dans l’eau une fois terminé car c’est de cette façon qu’ils envahissent les cours d’eau.

Les spécialistes invitent les propriétaires à se tourner vers une animalerie ou un aquarium lorsqu’ils veulent se séparer de leur poisson rouge. « La plupart des animaux de compagnie relâchés dans la nature ne survivent pas et beaucoup souffrent avant de mourir », ponctue l’agence.