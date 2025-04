Ce code terrifie les internautes, un homme révèle ce qui se passe réellement si vous voyez «SSSS» écrit sur votre billet d'avion

Influenceur voyage, Tom Grond alias Traveltomtom, a révélé ce qu’il se passait réellement lorsque l’étiquette “SSSS”, considérée comme le “baiser de la m*rt” du voyageur, est apposée sur la carte d’embarquement lorsque vous voyagez aux États-Unis.

Vous envisagez de vous envoler prochainement pour les États-Unis ? Dans ce cas, il vaut peut-être mieux vous préparer à ce que votre billet d'avion comporte un code « baiser de la m*rt ».

Tom Grond, qui tient un blog de voyage appelé traveltomtom.net, a illustré la réalité d'une telle situation dans une vidéo publiée sur son TikTok l'année dernière. Une vidéo enregistrée à l'aéroport de Francfort alors qu’il se préparait à prendre l’avion pour les États-Unis.

#usa #flight ♬ original sound - Traveltomtom @traveltomtom Ever heard of this? 😱 Although I take more than 100 flight per year it was my first time I got an SSSS ticket. Officially an SSSS code on a boarding pass stands for “Secondary Security Screening Selection.” Ok, lets be honest, it is actually nothing to be worries about too much… this code means you have been flagged and randomly selected to undergo an additional security screening procedure. You go to a separate area where they take some samples of your clothes, shoes and bag and quickly go through your carry on and that is it! So next time you have a boarding pass with an SSSS code dont panic, all easy! 😁 #airport

Introduit par l'administration américaine de la sécurité des transports au lendemain du 11 septembre, le code “SSSS” signifie « Secondary Security Screening Selection », soit “Sélection de contrôle de sécurité secondaire”.

Ce code, inscrit sur la carte d’embarquement, est généralement délivré aux passagers qui réservent leur voyage à la dernière minute, achètent leur billet en liquide et fréquentent des lieux « à haut risque » dans le monde entier. En plus de ça, une sélection aléatoire n'est pas exclue non plus.

Pour accompagner sa vidéo, qui documente l’expérience SSSS, Tom précise que c’est la première fois que ça lui arrive alors qu’il voyage 100 fois par an en avion. En réalité, ce code “baiser de la mort” ne semble pas si terrible que ça selon l’influenceur.

Les coulisses d’un protocole de sécurité méconnu

Il n'y a pas de quoi s'inquiéter outre mesure car ce code signifie que vous avez été repéré et sélectionné au hasard pour subir une procédure de contrôle de sécurité supplémentaire. Une formalité si vous n’avez rien à vous reprocher et qui ne devrait pas vous empêcher de prendre votre avion.

"Vous vous rendez dans une zone séparée où l'on prélève des échantillons de vos vêtements, de vos chaussures et de votre sac et où l'on passe rapidement en revue votre bagage à main, et c'est tout ! La prochaine fois que vous aurez une carte d'embarquement avec un code SSSS, ne paniquez pas, tout est facile !”

Crédit photo : Traveltomtom

L’influenceur raconte alors avoir été amené dans une pièce où des agents de sécurité ont prélevé des échantillons de son corps, de ses chaussures et de son sac. Une fois arrivé à destination, ce qui a vraiment surpris Tom, c'est que les douanes américaines ne lui ont pas posé une foule de questions supplémentaires concernant ses visites dans des « pays dangereux » comme l'Iran et l'Irak, qui figuraient sur son passeport. Il a simplement confirmé qu'il n'avait rien à déclarer.

Crédit photo : iStock

Ainsi, si vous êtes l’objet de la mention “SSSS” sur votre carte d’embarquement, dites-vous qu’il s’agit seulement d’un protocole de sécurité supplémentaire par lequel il faut passer. Après être passé par là, l’arrivée aux États-Unis est beaucoup plus fluide puisque la douane prend en compte le fait que vous vous soyez plié à ce protocole sans aucun souci avant d’embarquer.