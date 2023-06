Vidéo : Pierre Palmade filmé complètement ivre en plein jour à Bordeaux ?

Déjà aperçu faisant la fête dans une boîte de nuit à Bordeaux, Pierre Palmade aurait encore été filmé en état d’ébriété en plein jour par un automobiliste qui a brièvement échangé avec lui.

Crédit photo : Capture d'écran Twitter

L’humoriste ne fait définitivement plus rire personne, depuis son grave accident qui a coûté la vie à un foetus et laissé deux personnes en situation de handicap, brisant une famille tout entière.

Hospitalisé et placé sous contrôle judiciaire, Pierre Palmade a vu la justice l’autoriser à sortir, allégeant son contrôle judiciaire depuis début juin. Une liberté que le comédien savoure, comme l’a montré une vidéo filmée en boîte de nuit à Bordeaux le week-end dernier.

Vous ne rêvez pas voici Pierre Palmade en direct de boîte de nuit à bordeaux tranquillement ( espérons qu’il ne rentre pas en voiture ) je suis DÉGOÛTÉ #accident #unehonte #tpmp pic.twitter.com/usgBm5VZxo — tqtpascava (@cavatqtpas) June 25, 2023

Sur la vidéo, on y voyait un Pierre Palmade fêtard et ivre, ce qui a suscité une énorme controverse sur la clémence dont la justice fait preuve envers lui. En réaction à cette vidéo peu glorieuse, Pierre Palmade avait justifié auprès de Paris Match un besoin de “danser” et “décompresser” après ces “quatre mois d’enfer”.

Pierre Palmade filmé ivre en plein jour à Bordeaux ?

La polémique n’est pas prête de s’éteindre puisqu’hier matin, une nouvelle vidéo du comédien est apparue sur les réseaux sociaux. Une vidéo, que vous pouvez voir en haut de l'article, qui laisse planer quelques doutes dans son authenticité. Sur celle-ci, on aperçoit Pierre Palmade (ou quelqu'un qui lui ressemble fortement) à la fenêtre d’une voiture, en train de parler à son conducteur.

Les quelques mots lâchés par la personne qui pourrait être le comédien sont inaudibles et incompréhensibles, jetant le doute sur son état. Il semblerait, en effet, encore bien éméché en plein jour. Son interlocuteur se contente alors de mettre un terme à la conversation : “Non, je ne peux pas, je suis désolé, je travaille”.

Crédit photo : Capture d'écran Twitter

L'homme qui pourrait être Pierre Palmade comprendrait alors qu’il s’agit de la fin de la conversation et s’arrête de parler, paraissant complètement perdu. Naturellement, la vidéo ne fait qu’ajouter de l’huile sur le feu sur la polémique.

Cependant, difficile de savoir si cette vidéo date vraiment de ces derniers jours ou si elle a été filmée il y a longtemps, publiée seulement pour surfer sur la polémique. Il n’empêche que les internautes n’ont pas hésité à afficher leur indignation quant au comportement de Pierre Palmade.