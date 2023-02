Pour la première fois depuis son accident de la route survenue dans des circonstances troubles, Pierre Palmade s'est exprimé dans des propos rapportés par sa sœur.

Quatre jours après le dramatique accident de la circulation dans lequel il a été impliqué, Pierre Palmade, toujours hospitalisé, s'est confié à sa sœur Hélène.

Dans un communiqué transmis ce mardi 14 février à l'AFP, cette dernière a notamment fait savoir que l'humoriste âgé de 54 ans allait assumer les conséquences de ses actes.

Pierre Palmade « assumera toutes les conséquences de ses actes »

« Il se réveille peu à peu et réalise l’horreur de ce qui s’est passé, de ce qu’il a causé. Il est catastrophé, il a honte », déclare ainsi Hélène Palmade. « Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu’il ne pourra jamais réparer le mal qu’il a fait », poursuit-elle.

Et de conclure : « L’idée d’avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Il prie, et nous avec lui, pour qu’ils s’en sortent avec le moins de séquelles possibles. Il prie. Il prie vraiment (...) Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme ».

Il s'agit de la première prise de parole d'un proche de Pierre Palmade depuis ce tragique accident de la circulation.

Pour rappel, Pierre Palmade est entré en collision avec un autre véhicule qu'il a percuté de plein fouet le vendredi 10 février sur une route de Seine-et-Marne, alors qu'il conduisait sous l'emprise de la cocaïne. Une troisième voiture est impliquée. Outre l'humoriste, trois autres personnes ont été grièvement blessées dans le drame, dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte de 27 ans qui a perdu son bébé.

Une enquête a depuis été ouverte pour « homicide et blessures involontaires ».