Ashton Kutcher récolte 1 million de dollars pour une oeuvre caritative en courant le marathon de New York

Ashton Kutcher a participé au marathon de New York. En franchissant la ligne d’arrivée, l’acteur a récolté 1 million de dollars qui seront reversés à une œuvre caritative.

Le célèbre marathon de New York s’est tenu ce dimanche 6 novembre. 50 000 participants ont couru dans les rues de la ville pendant 42 kilomètres. Pour l’occasion, Asthon Kutcher se trouvait dans la foule. Depuis quelques mois, l’acteur s’entraînait pour participer au marathon. Grâce à ses efforts intenses, il a perdu 5 kilos. Il s’est également blessé, mais a pu reprendre rapidement son entraînement.

« J’ai peut-être commencé un peu trop tôt. Je pense que j’ai commencé il y a six mois, c’est brutal pour le corps. Je me suis blessé à la mi-parcours et maintenant, j’ai l’impression d’avoir récupéré de la blessure. J’ai reçu beaucoup d’aide », a-t-il affirmé.

Pour s’entraîner, Ashton Kutcher a couru sur des tapis de course et dans des sentiers dans la nature. Comme il trouvait cela ennuyeux, il a ensuite fait des lives dans lesquels il discutait avec ses amis comme Natalie Portman ou Kim Kardashian, tout en s’entraînant dans son sous-sol pour passer le temps.

Ashton Kutcher récolte 1 million de dollars

Après des mois d’efforts, l’acteur s’est finalement présenté au marathon de New York, a réussi à courir les 42 kilomètres et a franchi la ligne d’arrivée. En plus d’être une réussite personnelle, cet exploit est également un événement solidaire. En effet, Ashton Kutcher a récolté 1 million de dollars grâce à sa course, des dons qui ont été versés par ses proches et ses fans.

L’argent récolté sera reversé à l'œuvre caritative créée par l’acteur qui vise à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants sur internet. Un événement sportif qui a permis à l’acteur de se dépasser et de faire une bonne action.