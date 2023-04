À la tête d'une famille de huit enfants, un couple américain vient d'accueillir sa troisième paire de jumeaux

Aux États-Unis, une mère de huit enfants a accueilli sa troisième paire de jumeaux la semaine dernière.

Kimberly et John Alarcon sont à la tête d’une famille XXL. En effet, les deux New-Yorkais viennent d’accueillir leur troisième paire de jumeaux : deux petites filles prénommées Kenzy et Kenzley.

Comme le précise Good Morning America, les fillettes sont nées la semaine dernière. Kimberly et son époux sont déjà les parents de Brittney (17 ans), Sarah (13 ans), Hunter (10 ans), des jumeaux Zachary et Zoey (6 ans) et des jumeaux Oliver et Olivia (4 ans).

Mais ce n’est pas tout ! Les époux élèvent également leur neveu King, âgé de 3 ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la fratrie de huit enfants est impatiente de rencontrer les benjamines de la tribu.

Une famille heureuse et épanouie

Toujours selon GMA, Kimberly a vécu une grossesse compliquée. Lors de la première échographie, la mère de famille a découvert qu’elle attendait des triplés. Malheureusement, elle en a perdu un après avoir fait une fausse couche.

«C’est très triste, mais cela arrive dans environ 20 % des grossesses de triplés», a déclaré le docteur qui s’est occupé de Kimberly. La femme de 37 ans a accouché par césarienne ce lundi 11 avril car l’une de ses jumelles se présentait par le siège.

Par chance, les bébés se portent à merveille : «Les jumelles sont formidables. Elles sont en bonne santé. Je ne pouvais pas demander mieux», a confié Kimberly au site d’information américain.

Une chose est sûre : son histoire est exceptionnelle. Au total, elle a accouché de trois paires de jumeaux en six ans. De son côté, la mère au foyer est elle-même issue d’une famille nombreuse.

«Ma mère a eu 10 enfants biologiques et elle en a adopté huit de plus. J’ai grandi dans une maison pleine d’amour. Nous étions 18 et nous avions tous des amis. Notre maison pouvait compter jusqu'à 30 enfants, qui couraient dans tous les sens».

Aujourd’hui, la trentenaire n’échangerait sa famille pour rien au monde.