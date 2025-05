« 1000000/10 » : ce film fou choque les spectateurs Netflix qui n'en reviennent toujours pas

Si vous avez loupé ce thriller sorti au cinéma l’année dernière, pas de panique. Netflix vous propose une séance de rattrapage pour passer une soirée stressante mais hautement divertissante.

L’autre avantage de Netflix, c’est que vous pouvez souvent rattraper un film que vous avez raté au cinéma quelques mois plus tôt. C’est le cas de ce thriller pop à huis clos sorti à l’été 2024. En effet, vous ne rêvez pas, moins d’un an après sa sortie dans les salles de cinéma du monde entier, le film fait son entrée sur la plateforme. Et il a largement conquis les spectateurs.

Crédit photo : Warner Bros.

Vous l’avez peut-être deviné, il s’agit de Trap, le dernier film en date de M. Night Shyamalan (Sixième Sens). L’histoire est originale et très alléchante : « 30 000 spectateurs. 300 policiers. Un tueur. Cooper, père de famille et tueur en série, se retrouve pris au piège par la police en plein cœur d’un concert. S’échappera-t-il ? »

Une réussite selon les spectateurs malgré des notes peu élevées

Crédit photo : Warner Bros.

Le réalisateur M. Night Shyamalan dit s’être inspiré d’une histoire dont il avait entendu parler plus jeune. En 1985, le FBI et la police ont attiré plus de 100 criminels à Washington en leur faisant croire qu’ils avaient gagné des billets pour un match de football américain. Les forces de l’ordre avaient créé une chaîne de télévision de toute pièce et s’étaient déguisées en mascotte et journalistes afin de pouvoir arrêter les criminels qui s’étaient réunis dans une enceinte.

Pour Trap, M. Night Shyamalan remplace le match de football par un concert pop qui sert de décor géant à la trame. Dans le rôle-titre, on retrouve Josh Hartnett dans un registre auquel il nous avait peu habitués, celui du manipulateur et tueur en série. Visiblement, la recette fonctionne et les spectateurs ont été happés par l’histoire.

« Je viens de regarder le film Trap sur Netflix et c'est de loin l'un des meilleurs films que j'ai vu depuis quelques années » ; « Des performances dignes d'un Oscar, honnêtement... » ; « Quelqu'un a regardé TRAP sur Netflix ? 1000000/10 » ; « La performance de Josh Hartnett dans Trap est l'une des plus sous-estimées de 2024 et méritait bien plus de reconnaissance », s’enthousiasment les internautes sur Twitter.

Par ailleurs, Trap a suscité des réactions polarisées. Sur imdb (un site de notation américain), le film a reçu la note de 5,8/10. Sur Allociné, les spectateurs lui attribuent la moyenne de 2,8/5. Si vous voulez vous lancer dans ce jeu du chat et de la souris, Trap sera disponible sur Netflix France dès le 7 août prochain.