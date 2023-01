Ces deux soeurs jumelles ne sont pas nées le même jour ni la même... année

Au Texas, aux États-unis, des parents ont accueilli la venue au monde de leurs jumelles, Annie Jo et Effie Rose qui ont la particularité de ne pas être nées la même année.

C’était une soirée du nouvel an pas comme les autres pour Kali Jo Scott et Cliff Scott, alors qu’ils s’apprêtaient à accueillir leurs jumelles à quelques minutes du coup de minuit.

Le 31 décembre 2022, à 23h55, la petite Annie Jo pointe le bout de son nez pour le plus grand bonheur de ses parents. Cependant, sa maman n’a pas encore terminé d’accoucher puisqu’ils attendent la deuxième jumelle.

Effie Rose, elle, se fait attendre et vient finalement au monde quelques minutes plus tard, le 1er janvier 2023 à 00h01.

Avoir deux jumelles nées un jour différent, ce n’est pas commun, mais alors une année différente, c’est une rareté.

Des jumelles nées en 2022 et… en 2023

"J’adore ! Je trouve que c’est hilarant et super amusant” se réjouit la nouvelle maman auprès du média Good Morning America. Les parents sont enthousiastes à l’idée que leurs filles auront chacune leur date d’anniversaire, ce qui n’est pas souvent le cas pour les jumeaux et jumelles.

“Vous voulez toujours vous assurer qu’elles auront leur propre personnalité, et elles sauront, comme cela, qu’elles sont spéciales et uniques. L’une aura le droit aux confettis et aux paillettes lors du réveillon du nouvel an et l’autre aura le droit de célébrer la nouvelle année dès le 1er janvier”.

Nées en excellente santé, elles font déjà le bonheur de leurs parents : “Cliff et moi sommes tellement fiers de vous présenter Annie Jo et Effie Rose Scott. Elles sont très enthousiastes pour cette nouvelle aventure” écrit la maman sur les réseaux sociaux.