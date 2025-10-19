Braquage au musée du Louvre : des bijoux “d'une valeur inestimable” ont été dérobés

Ce dimanche 19 octobre, un braquage s’est produit au musée du Louvre. Trois ou quatre voleurs ont réussi à s’introduire dans le bâtiment et à s’enfuir avec des bijoux d’une “valeur inestimable”, selon le ministre de l’Intérieur.

Aux alentours de 9h30 ce dimanche matin, le musée du Louvre a été cambriolé. Trois ou quatre malfaiteurs sont arrivés près du musée sur des scooters et ont utilisé un monte-charge pour accéder à la galerie d’Apollon, située au premier étage du musée.

Crédit photo : Musée du Louvre / YouTube

Les voleurs ont brisé deux vitrines à l’aide d’une disqueuse, ont volé des bijoux et ont pris la fuite. Cette opération spectaculaire a été réalisée en seulement sept minutes.

“Les malfaiteurs ont utilisé une nacelle positionnée sur un camion pour accéder à la salle Apollon du musée. Ils ont fracturé la fenêtre et ont dérobé des bijoux qui ont une valeur patrimoniale et inestimable. C’est un braquage très important. Manifestement, ils ont fait un repérage, ils semblent très chevronnés dans cet exercice. L’ensemble des brigades centrales de la préfecture de police vont être mobilisées pour retrouver ces auteurs. Le taux d’élucidation de cette brigade est très élevé, supérieur à un sur deux pour les vols de cette nature”, a déclaré le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez, selon Le Figaro.

Des bijoux volés

La galerie d’Apollon est une pièce du musée du Louvre où sont exposés les Joyaux de la Couronne de France, conservés au musée depuis 1887. On y trouve le Régent, le diamant légendaire de 140 carats, la couronne de Louis XV sertie de 282 diamants et 64 pierres de couleur, ainsi que la couronne de l’impératrice Eugénie avec ses 1 354 diamants, 1 136 roses et 56 émeraudes.

Crédit photo : Musée du Louvre / YouTube

Selon les dernières informations rapportées par Le Parisien, les voleurs ont dérobé neuf pièces parmi les 23 de la collection de bijoux de Napoléon et de l’impératrice. La couronne de cette dernière a été retrouvée brisée à l’extérieur du musée.

Crédit photo : Musée du Louvre / YouTube

Après ce vol, l’établissement a immédiatement fermé ses portes “pour raisons exceptionnelles”, afin de préserver des traces et des indices qui permettraient de remonter jusqu’aux voleurs. Aucune personne n’a été blessée durant le braquage. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour “vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime”.