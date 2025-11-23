Un bénévole du musée croit nettoyer un miroir sale, il détruit une oeuvre d'art

Dans un musée à Taïwan, un employé bénévole pensait bien faire en nettoyant un miroir recouvert de poussière. Or, il s’agissait d’une œuvre d’art, désormais détruite pour de bon.

Une maladresse aux conséquences irréversibles. Au musée de Keelung, à Taïwan, un employé bénévole un peu trop zélé, pas très connaisseur d’art, pensait bien faire le 5 novembre dernier, en voulant nettoyer un miroir poussiéreux, installé dans une salle du musée.

Cependant, il était loin de penser que ce miroir était une oeuvre d’art. Ce sont collègues, plus au fait de l’exposition en cours, qui sont intervenus aussi vite que possible mais le mal était fait.

Crédit photo : Musée Keelung

L’oeuvre d’art détruite irrémédiablement

Le miroir, très sale, était une oeuvre baptisée “Syntaxe inversée-16”, réalisée par l’artiste contemporain Chen Sung-chih.

Crédit photo : Chen Sung-chih

Vandalisée par erreur, l’oeuvre d’art est malheureusement irrécupérable. La direction du musée a présenté ses excuses à Chen Sung-chih, artiste reconnu sur le marché de l’art contemporain. Des négociations ont été engagées avec les assurances pour déterminer le montant du préjudice.