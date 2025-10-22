Cambriolage du Louvre : le préjudice est estimé à 88 millions d'euros, selon la conservatrice du musée

Le musée du Louvre

Suite au cambriolage du musée du Louvre qui a eu lieu ce dimanche 19 octobre, le préjudice est estimé à 88 millions d’euros, selon la conservatrice du musée.

Ce dimanche 19 octobre, le musée du Louvre a été cambriolé. En effet, quatre personnes ont réussi à s’introduire dans la galerie d’Apollon, située au premier étage du musée, en montant via un véhicule-nacelle. Ce dernier aurait été obtenu par les malfaiteurs via une prétendue location pour un déménagement.

Huit joyaux de la Couronne de France ont été dérobés. Parmi eux, le diadème de l’impératrice Eugénie, qui compte près de 2 000 diamants, mais aussi le collier de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et d’Horentense de Beauharnais, mère de Napoléon, III, composé de huit saphirs et 631 diamants.

Le diadème de l'impératrice EugénieCrédit photo : Musée du Louvre

Un préjudice de 88 millions d’euros

Peu de temps après le cambriolage, le ministère de l’Intérieur a affirmé que des bijoux “d’une valeur inestimable” avaient été dérobés. Ce mardi 21 octobre, on en sait un peu plus sur la perte réelle pour le musée. Selon la conservatrice de l’établissement, le préjudice est estimé à 88 millions d’euros.

“Le préjudice a été estimé par la conservatrice du Louvre à 88 millions d’euros, une somme extrêmement spectaculaire mais qui n’a rien de parallèle et de comparable au préjudice historique causé par ce vol”, indique Laure Beccuau, procureure de Paris, à RTL.

La galerie d'ApollonCrédit photo : Maxppp

Si l’on connaît le préjudice causé par le vol, cette somme ne pourrait pas revenir aux voleurs s’ils tentaient de fondre les bijoux.

“Les malfaiteurs n’auront pas 88 millions d’euros s’ils avaient la très mauvaise idée de dessertir ces bijoux, de les fondre. Donc on peut peut-être espérer qu’ils réfléchissent à la chose et qu’ils ne détruisent pas ces bijoux sans raison”, a poursuivi Laure Beccuau, selon des propos rapportés par France Info.

L’enquête est toujours en cours

Selon l’historien Vincent Meylan, les bijoux pourraient être revendus. En effet, les voleurs ont dérobé des bijoux avec des pierres de couleur qui peuvent être taillées et vendues sur un marché d’occasion. Pour le moment, la police est toujours à la recherche des voleurs et des expertises sont en cours.

Des prélèvements ont été réalisés sur les objets abandonnés par les voleurs ainsi que dans le véhicule porteur de la nacelle. En plus des quatre voleurs identifiés, les experts estiment qu’une équipe de plusieurs personnes les auraient aidés à accéder au musée pour commettre ce vol jugé “parfaitement préparé”.

Source : RTL
