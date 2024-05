C'est officiel, AstraZeneca, retire son vaccin du marché dans le monde entier : voici pourquoi

Si vous avez été vacciné avec AstraZeneca pendant la pandémie mondiale, méfiance. On vous explique tout.

Le couperet est tombé ! Comme le rapporte le Daily Mail, le vaccin des laboratoires AstraZeneca est officiellement retiré du marché mondial. Pour rappel, ce vaccin avait été administré à des milliers de patients durant la pandémie du Covid-19, à l’image d’autres vaccins développés, comme Pfizer ou Moderna. Dès ce mardi 7 mai 2024, le vaccin Vaxzevria d’AstraZeneca contre la Covid-19 ne sera plus commercialisé dans l’Union européenne, a déclaré le groupe pharmaceutique dans un communiqué officiel.



Crédit : IStock

Un vaccin retiré du marché

Près de quatre ans après le début de la pandémie mondiale, le vaccin est retiré du marché. Et la raison est simple : les effets secondaires sont rares, mais beaucoup trop dangereux. Selon le média britannique, ce vaccin pourrait provoquer des caillots sanguins entraînant une thrombose avec syndrome de thrombocytopénie et, dans certains cas, le décès de personnes vaccinées. Rien qu’en Grande-Bretagne, 80 personnes sont décédées des suites des effets secondaires de ce vaccin.

Ce retrait du marché s’explique également par une baisse de la commercialisation. Le groupe pharmaceutique a confié au Daily Telegraph : "Comme plusieurs vaccins mis à jour ont été développés pour les variantes du Covid-19, il existe désormais un excédent de vaccins disponibles. Cela a entraîné une diminution de la demande de Vaxzervria, qui n’est plus fabriqué ni fourni."



Crédit : IStock

Malgré ce constat inquiétant, AstraZeneca se dit fier de la commercialisation du produit : “Selon des estimations indépendantes, plus de 6,5 millions de vies ont été sauvées au cours de la seule première année d'utilisation et plus de trois milliards de doses ont été fournies dans le monde”. Un retournement de situation qui pourrait bien alarmer les personnes vaccinées avec AstraZeneca. Malgré tout, il est important de rappeler que les effets secondaires possibles sont extrêmement rares et ont été identifiés sur des "cas isolés".