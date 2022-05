La vidéo de ce chat réconfortant son frère anxieux en l'absence de leur maîtresse va vous faire fondre

Cette vidéo émouvante dans laquelle un chat réconforte son frère anxieux risque d'illuminer votre journée.

Les animaux nous étonneront toujours.

Depuis plusieurs années, Nosey fait le bonheur de sa propriétaire, une certaine Rosa Leger. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le chat tient à son indépendance. Toutefois, sa maîtresse était persuadée que le félin avait besoin d’un ami.

C’est pour cette raison que Baby a rejoint le foyer il y a un an et demi. Depuis, les deux boules de poils sont inséparables : « Ils sont les meilleurs amis du monde », a indiqué Rosa au site d’information The Dodo.

Crédit Photo : Rosa Leger

Une relation fusionnelle

En effet, les quadrupèdes ne peuvent pas se passer l’un de l’autre : ils se font des câlins toute la journée et jouent à se battre 24 heures sur 24. En tant que grand frère, Nosey se montre également très protecteur envers Baby.

« Quand j’ai eu Nosey pour la première fois, il était un peu agressif, mais l’arrivée de Baby a mis du soleil dans sa vie », a confié la jeune femme. Au mois d’avril, cette dernière a dû s’absenter pendant une semaine.

Crédit Photo : Rosa Leger

De leur côté, Nosey et Baby se sont retrouvés seuls pour la première fois. Sans surprise, une gardienne pour animaux avait pour mission de s’occuper d’eux. Mais les deux matous, notamment Baby, se cachaient dès qu’elle franchissait le pas de la porte d’entrée.

Face à cette situation, Rosa était très inquiète car elle ne savait pas comment le benjamin de la fratrie allait se débrouiller sans elle. Fort heureusement, le jeune félin pouvait compter sur son frère.

Crédit Photo : Rosa Leger

Le chat console son frère de la plus belle des façons

Au cours de son voyage, Rosa a eu l’idée de visionner l’une des caméras de surveillance de la maison. Une chose est sûre : le contenu de la vidéo risque de vous faire fondre.

Sur les images, Nosey enlace son frère anxieux pour le réconforter pendant l’absence de leur maîtresse : « Il a réconforté son frère depuis le début (…) Honnêtement, je ne pensais que ce genre d’amour pouvait exister chez les animaux, mais c’est vraiment le cas ».

Cette scène attendrissante nous montre à quel point les deux chats s'entendent à merveille, pour le plus grand bonheur de leur propriétaire.

Crédit Photo : Rosa Leger / TikTok