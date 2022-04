15 ans après, il retrouve un ancien camarade qu'il avait harcelé à l'école et lui demande pardon

Dans une vidéo devenue virale, un jeune homme a présenté ses excuses à un ancien élève de sa classe avec lequel il n'avait pas été très gentil, des années auparavant.

Mieux vaut tard que jamais !

Prix de remords 15 ans après avoir harcelé l’un de ses anciens camarades de classe, Joe Erwin, un humoriste américain, s’est publiquement excusé dans une vidéo devenue virale.

Un mea-culpa tout à son honneur qui a permis aux deux anciens élèves de se réconcilier.

Crédit photo : Istock

15 ans après l’avoir harcelé à l’école, il contacte un ancien camarade et lui demande pardon

Originaire de Tulsa dans l’Oklahoma, Joe est un jeune Tiktokeur de 24 ans qui a pour habitude de publier des vidéos humoristiques sur le célèbre réseau social.

Le 15 mars dernier, il a pourtant troqué son costume de comique pour celui, plus sérieux, d’adulte responsable le temps d’une séquence qui a marqué les esprits.

Ce jour-là, le jeune homme propose à ses 115 000 abonnés un « défi » en leur demandant de partager le souvenir personnel d’une mauvaise action qu’ils auraient faite durant leur enfance et qu’ils ont toujours regretté.

« Y a-t-il une chose horrible que vous avez faite enfant et pour laquelle vous avez des remords aujourd’hui à l’âge adulte ? », demande-t-il ainsi à sa communauté.

Emboîtant le pas à cette dernière, Joe va alors confier avoir harcelé un ancien camarade de l’école primaire, 15 ans plus tôt, lui volant notamment son déjeuner sans scrupule au quotidien. Une douloureuse confession pour l’humoriste qui fait ensuite part de son souhait de retrouver cet élève pour lui demander pardon.

« Si quelqu’un connaît un gars de 24 à 25 ans, prénommé Dylan, qui est allé à la Jinx West Elementary School », lance-t-il alors à qui veut l'entendre.

Et la magie des réseaux sociaux va opérer !

Visionné plus de 10 millions de fois, son message va finir par arriver aux oreilles du principal intéressé et les deux hommes se contactent grâce à un annuaire d’anciens élèves. Après avoir beaucoup échangé par messagerie dans la bonne humeur, Joe et Dylan ont convenu de se rencontrer en chair et en os, le 14 mai prochain à Tulsa, comme l'a précisé le premier.

L’occasion pour lui de soulager enfin sa conscience et présenter ainsi ses excuses.